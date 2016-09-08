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«Русал» может возобновить выпуск алюминия на заводе в Волгограде

Алюминиевая компания обсуждает с региональными властями вопрос тарифов на электроэнергию, от которых напрямую зависит перезапуск производства

Фото: rusal.ru

Компания «Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия, рассматривает возможность возобновления производства первичного алюминия на Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ) в случае, если удастся договориться с региональными властями о снижении тарифов на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении компании.

«Возобновление производства обеспечит ВгАЗ собственным алюминием-сырцом, необходимым для выпуска продукции с добавленной стоимостью, снизит убытки от транспортных расходов и содержания законсервированных объектов, будет способствовать исполнению государственной программы импортозамещения и создаст около 2 тыс. новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.

Приемлемый для возобновления производства размер тарифов на электроэнергию в «Русале» не уточнили.

История вопроса

Производство алюминия на ВгАЗе было остановлено в сентябре 2013 года из-за падения мировых цен на алюминий и высокой стоимости электроэнергии, поскольку энергозатраты составляют более 40% в общей структуре затрат завода. В 2012 году завод произвел 168 тыс. т алюминия. В настоящий момент на заводе продолжает функционировать производство пудр, паст, порошков и слитков из алюминия, поставляемого с предприятий Сибири и Казахстана.

При этом сегодня «Русал» сообщил о том, что запустил в промышленную эксплуатацию новое оборудование на Волгоградском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.

«Вопрос электролиза на сегодняшний день продолжает оставаться открытым. Пока на завод поступает первичный алюминий с предприятий Сибири и Казахстана. Если нам удастся договориться о приемлемой цене на электроэнергию, то на ВгАЗе появится возможность создать единый эффективный производственный комплекс — от выпуска алюминия до производства конечной продукции с добавленной стоимостью», — приводятся в сообщении слова генерального директора «Русала» Владислава Соловьева.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

«Русал» может возобновить выпуск алюминия на заводе в Волгограде

«Русал» может возобновить выпуск алюминия на заводе в ВолгоградеАлюминиевая компания обсуждает с региональными властями вопрос тарифов на электроэнергию, от которых напрямую зависит перезапуск производства

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