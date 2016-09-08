Легковушки, грузовики и автобус попали в ДТП на северо-западе Москвы

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне
На северо-западе Москвы днем в четверг произошло массовое ДТП. В правоохранительных органах рассказали, что легковые автомобили, грузовики и автобус столкнулись на Новокуринском шоссе около дома №12. В ГИБДД уточнили, что в ДТП попали пять легковых автомобилей и два грузовика.
На место ДТП вызвали сотрудников столичного МЧС. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне.
Известно о шести пострадавших, по факту массового ДТП проводится доследственная проверка. Виновника аварии и причины установят в ходе дознания.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.