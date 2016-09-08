Легковушки, грузовики и автобус попали в ДТП на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы днем в четверг произошло массовое ДТП. В правоохранительных органах рассказали, что легковые автомобили, грузовики и автобус столкнулись на Новокуринском шоссе около дома №12. В ГИБДД уточнили, что в ДТП попали пять легковых автомобилей и два грузовика.

На место ДТП вызвали сотрудников столичного МЧС. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне.

Известно о шести пострадавших, по факту массового ДТП проводится доследственная проверка. Виновника аварии и причины установят в ходе дознания.