Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Легковушки, грузовики и автобус попали в ДТП на северо-западе Москвы

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне

На северо-западе Москвы днем в четверг произошло массовое ДТП. В правоохранительных органах рассказали, что легковые автомобили, грузовики и автобус столкнулись на Новокуринском шоссе около дома №12. В ГИБДД уточнили, что в ДТП попали пять легковых автомобилей и два грузовика.

На место ДТП вызвали сотрудников столичного МЧС. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне.

Известно о шести пострадавших, по факту массового ДТП проводится доследственная проверка. Виновника аварии и причины установят в ходе дознания.

Написать комментарий
Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Легковушки, грузовики и автобус попали в ДТП на северо-западе Москвы

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салоне

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке