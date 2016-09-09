«Число подростковых абортов снизилось из-за бесплодия»

По данным Росстата, за последние три года количество абортов, сделанных девочками-подростками до 18 лет, снизилось более чем в два раза: с 20 тыс. до 9 тыс. в год. О том, почему эта статистика не связана с повышением нравственности, как не допустить бесплодия и почему ревакцинация от вируса, который является причиной рака у женщин, не вошла в национальный календарь прививок детям, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказала руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Елена Уварова.

— За счет чего снижается количество прерываний беременности у подростков?

— Можно было бы предположить, что это происходит, потому что современные подростки более информированы. Но у меня как у главного специалиста страны возникает другая мысль: количество абортов снижается из-за ухудшения состояния здоровья подростков — они не могут зачать. У многих современных девочек, возможно, понижен овариальный резерв яичников — каждая яйцеклетка как бриллиант.

— А как обстоят дела у мальчиков?

— Еще хуже. Если раньше мы считали по 10–20 млн мужских половых клеток в одном миллилитре спермы, то сейчас мы говорим о миллионе. Сегодня в 56% бездетных пар бесплодный мужчина.

— Почему сложилась такая ситуация?

— Половое созревание девочки сопровождается накоплением жира, и этот жир очень важен для правильного развития. А теперь представьте, что девочка страдает из-за того, что она недостаточно стройна. Садится на глухую диету, начинает усиленно заниматься фитнесом. Очень часто это приводит к нарушению менструального цикла. Мама, как правило, не сразу узнает о том, что начались проблемы. Соответственно, и к врачу такая девочка попадает через год, а бывает, и позже. Например, только за два дня акции «Волна здоровья» у меня было семь таких пациенток.

— Каков первый сигнал для родителей, свидетельствующий о том, что ребенка нужно показать гинекологу?

— Самая распространенная ошибка наших мам — не придавать значения жалобам подростка на болезненные менструации. Многие говорят: вырастешь — всё пройдет. Не пройдет. Более того, может развиться синдром хронической боли, который приводит к эмоциональным отклонениям и нарушению обмена веществ. Также боль может свидетельствовать, например, об эндометриозе. Это заболевание чревато бесплодием. Оно приводит к образованию кист яичников. В результате может быть показана операция по удалению яичников или части других органов брюшной полости, например мочевого пузыря. Поэтому, если девочка жалуется на боль, не стоит ограничиваться «но-шпой», которая только снимает спазм. Надо идти к врачу, который выяснит причины и подберет правильное лечение.

— По данным Росстата, в России год от года растет смертность от злокачественных опухолей. При этом онкологи отмечают, что рак шейки матки — одна из самых часто встречающихся форм. Есть ли способ предотвратить эту болезнь?

— Рак шейки матки очень помолодел, мы теряем женщин, которым нет и 27 лет. Доказано, что некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) являются причиной онкологии. При этом в 80% женщины заражаются в первые два года с начала половой жизни. Поэтому я призываю всех родителей сделать своим детям прививки от ВПЧ. Кстати, и самим родителям тоже нужно прививаться. Даже если в организме уже есть ВПЧ, прививка защитит от других типов вируса. Я, например, сделала прививку в 55 лет.

— А почему прививка от ВПЧ не входит в национальный календарь прививок?

— В нашей стране календарь прививок зависит от детской заболеваемости. Но интересно, что в Америке, Австралии, Германии, Финляндии, Великобритании и других странах, в которых ревакцинация от ВПЧ уже вошла в национальный календарь прививок, количество предраковых состояний сократилось в разы.



А австралийцы семь лет назад привили от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков. У них население полностью очистилось от папиллом.

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