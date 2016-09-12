Успешным регионам могут вернуть до 1 млрд налогов

Успешно привлекающим инвестиции регионам хотят дать возможность вернуть до 1 млрд рублей налогов из федерального бюджета и поощрить их управленческие команды бонусами по примеру корпоративных топ-менеджеров. Такие инициативы Центра развития регионов (ЦРР) могут лечь в основу доклада президенту на Госсовете по повышению инвестпривлекательности регионов, который состоится в ноябре-декабре. Также 20 лучших регионов могут получить возможность субсидирования региональной части софинансирования и получить специальную правительственную премию «за улучшение инвестклимата». Впрочем, эксперты считают эту идею не слишком удачной — вместо стимулирования может получиться «перетягивание» налогоплательщиков из одних регионов в другие и нездоровая конкуренция.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что тема стимулирования и мотивации регионов к улучшению инвестиционной привлекательности обсуждается в ведомстве.

В ЦРР считают, что с регионами, добившимися существенного роста НДС и налога на прибыль от местных компаний (федеральные налоги), федеральный бюджет мог бы поделиться. Вернуть в субъекты предлагается до 20% от прироста налоговых поступлений, но не более 1 млрд рублей. По мнению организации, это позволило бы мотивировать регионы с большим энтузиазмом заниматься развитием бизнеса и привлечением инвестиций. По итогам прошлого года на максимальный размер трансферта в 1 млрд могли рассчитывать четыре региона — Татарстан, Краснодарский край, Москва и Ямало-Ненецкий АО. При этом пять регионов, допустивших снижение налогов, не смогли бы получить такой трансферт вообще (Белгородская, Калужская, Липецкая области, Ханты-Мансийский АО и Чеченская Республика).

По расчетам ЦРР, федеральный бюджет не много потеряет. Прирост налогов из регионов в прошлом году составил 180 млрд рублей (НДС) и 32,5 млрд (налог на прибыль). При этом в случае реализации предложений федеральному бюджету предстояло бы вернуть 7,6 млрд, или всего 0,5% от общей суммы. Минфин не смог официально прокомментировать возможность реализации такой инициативы.

7,6 млрд рублей — небольшая сумма для федерального бюджета. Минфин при наличии политической воли смог бы ее выделить, признают эксперты. Однако это приведет к «перетягиванию» налогоплательщиков из одних регионов в другие и нездоровой конкуренции, полагает замдиректора Центра фискальной политики Александр Дерюгин. Он напоминает, что именно по этой причине НДС и был переведен из региональных бюджетов в федеральный. Кроме того, по словам эксперта, «1 млрд рублей для Москвы и для Ингушетии — это разные вещи» и сильно мотивировать Москву этим 1 млрд вряд ли можно.

— Регионы, для кого этот 1 млрд существенен, например Тыва или Калмыкия, могут просто перетянуть к себе этого налогоплательщика. Реализация этих предложений приведет не к тому, что регионы начнут улучшать условия, они просто будут перетягивать налогоплательщиков. Никакого позитивного эффекта не случится, просто по-другому будет организована система оплаты налогов, — опасается Александр Дерюгин.

Директор ЦРР и автор предложений Илья Семин уверен, что нет ничего плохого в конкуренции между регионами за инвестиции и приоритетные проекты.

— Если Ингушетия сможет у Москвы выбить себе инвестора, то, значит, она победила в этой конкуренции. Все регионы конкурируют за таланты и инвестиции. Скажем, Ярославская область в свое время выиграла у Ивановской строительство завода Komatsu (японская машиностроительная компания), — напоминает он.

Илья Семин отмечает, что работа по привлечению инвестиций в регионы ведется уже много лет и текущие предложения ЦРР — это ее логичное развитие.

— Это системная работа, к которой мы приступили еще семь лет назад. Мы с Александром Галушкой (нынешним министром по развитию Дальнего Востока и главой «Деловой России» в прошлом. — «Известия») разработали модельную программу улучшения инвестклимата, в ней был 51 пункт. На основании этой программы АСИ спустя два года сделало региональный стандарт. Третий шаг — появился национальный рейтинг регионов. Четвертый — выявление лучших практик. Сейчас пятый пункт — мы подходим к Госсовету, который позволит на основе лучших практик сформировать единый набор целевых значений для всех регионов, — уверен глава ЦРР.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, который также готовит свои предложения к Госсовету, пояснил «Известиям», что основной задачей на 2017 год станет выравнивание условий ведения бизнеса в регионах по лучшим практикам.

— Скажем, в Тюменской области сейчас лучшая ситуация по подключению к газовым сетям. Эта практика через региональные проектные офисы в течение 2017 года может быть распространена на остальные регионы, — пояснил он функционирование модели.

Если налоговые льготы в разных программах развития регионов уже появлялись, то система бонусов для успешных региональных менеджеров — идея новая, и пришла она из практики корпоративного управления. Сейчас такие системы премирования применяются в компаниях, где по итогам работы за год акционеры принимают решение о выплате бонусов правлению.

— Если нужно выделить кого-то конкретно, то это несложно: в регионах создаются проектные офисы, в которых, например, Иванов занимается энергетикой, Петров — стройкой, а Сидоров — корпорацией развития. Финансовая мотивация региона должна включать небольшую часть финансового поощрения персонального состава проектного офиса, — уверен Илья Семин.



Он предполагает, что бонус по итогам успешной работы мог бы составлять шесть месячных окладов сотрудника, но это «не десятки миллионов». Помимо премирования, успешных менеджеров можно было бы включить в резерв управленческих кадров, считает глава ЦРР.

Экспертам эта идея нравится, хотя они отмечают, что методики оценки эффективности менеджеров регионов уже есть, но в практическом плане они не используются.

— Регионы заинтересованы в развитии бизнеса. Вопрос в том, насколько это интересно губернаторам. Вот если глава Калужской области хотел этим заниматься, то он привлек очень много инновационных и глобальных предприятий в регион. В итоге область перестала быть дотационной, — напоминает Александр Дерюгин.