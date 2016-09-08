Суд Лондона рассмотрит иск о долге Украины России в $3 млрд в январе

Высокий суд Лондона планирует рассмотреть дело по иску о взыскании с Украины долга в $3,075 млрд в пользу России. Заседание состоится 17–20 января 2017 года.

Заместитель главы российского Минфина Сергей Сторчак заявил, что суд Лондона определился с датой рассмотрения иска уже давно.

«Даты — 17–20 января, — цитирует его слова «РИА Новости». — Всё, что нужно сделать, мы сделали. Иск подали».

Ранее «Известия» писали, что Россия будет использовать предусмотренные законом инструменты для возвращения долга Украины в $3 млрд.

Минфин РФ в феврале подал иск к Украине в Высокий суд Лондона. Иск касается невыплаты долга по выпущенным в конце 2013 года украинским еврооблигациям на $3 млрд.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы Россия успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.