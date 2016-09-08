В Афганистане американский спецназ не смог освободить заложников

Неудачную операцию по освобождению американца и австралийца провел американский спецназ в Афганистане. Молодые люди были похищены боевиками во время атаки на Американский университет в Кабуле 7 августа.

Заложников не обнаружили в предполагаемом месте их нахождения. В ходе спецоперации американцы ликвидировали семь боевиков, но заложников не нашли, передает телеканал Fox News.

Дата проведения операции не приводится. Спецоперация была второй попыткой по освобождению похищенных иностранцев. Первая попытка освободить заложников не была начата: ее проведение не одобрил Вашингтон.

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