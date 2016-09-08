В Афганистане американский спецназ не смог освободить заложников

Американец и австралиец были похищены в августе во время нападения на Американский университет в Кабуле
Неудачную операцию по освобождению американца и австралийца провел американский спецназ в Афганистане. Молодые люди были похищены боевиками во время атаки на Американский университет в Кабуле 7 августа.
Заложников не обнаружили в предполагаемом месте их нахождения. В ходе спецоперации американцы ликвидировали семь боевиков, но заложников не нашли, передает телеканал Fox News.
Дата проведения операции не приводится. Спецоперация была второй попыткой по освобождению похищенных иностранцев. Первая попытка освободить заложников не была начата: ее проведение не одобрил Вашингтон.
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