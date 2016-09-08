Лавров прибыл в Женеву, где встретится с де Мистурой

В Женеве Сергей Лавров встретится со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Женеву, где состоится встреча министра со специальным посланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
26 августа Сергей Лавров встречался с эмиссаром ООН де Мистурой в Женеве в рамках переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.
Темами предстоящей беседы Лаврова и де Мистуры станет расширение гуманитарного доступа в районе Алеппо. Ожидается обсуждение соблюдения режима прекращения огня в Сирии и запуск межсирийского политического процесса.
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