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Лавров прибыл в Женеву, где встретится с де Мистурой

В Женеве Сергей Лавров встретится со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Женеву, где состоится встреча министра со специальным посланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

26 августа Сергей Лавров встречался с эмиссаром ООН де Мистурой в Женеве в рамках переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.

Темами предстоящей беседы Лаврова и де Мистуры станет расширение гуманитарного доступа в районе Алеппо. Ожидается обсуждение соблюдения режима прекращения огня в Сирии и запуск межсирийского политического процесса.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Лавров прибыл в Женеву, где встретится с де Мистурой

В Женеве Сергей Лавров встретится со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой

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