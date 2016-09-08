Британцы подали к MasterCard коллективный иск

Его сумма составила около $18 млрд и стала рекордной за всю историю страны
Жители Великобритании, возмущенные повышенной комиссией MasterCard Inc., подали коллективный к компании иск на £14 млрд (около $18 млрд).
Ущерб от незаконно взимаемых MasterCard платежей по банковским картам с британских потребителей стал поводом для иска, говорится в заявлении юридической компании Quinn Emanuel. Этот иск стал самым большим в истории Великобритании. Речь идет о комиссионных отчислениях по дебетовым и кредитным картам в период с 1992 по 2008 год.
Коллективный иск стал первым иском, который был подан в рамках закона Consumer Rights Act 2015 от лица всех потребителей Великобритании.
MasterCard Inc. уже отреагировала на известия о подаче иска. Она заявила, что выражает решительное несогласие с содержанием данного иска.
«Наши преимущества — безопасность, удобство и защита потребителей», — цитирует The Guardian заявление компании.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.