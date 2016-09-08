Британцы подали к MasterCard коллективный иск

Жители Великобритании, возмущенные повышенной комиссией MasterCard Inc., подали коллективный к компании иск на £14 млрд (около $18 млрд).

Ущерб от незаконно взимаемых MasterCard платежей по банковским картам с британских потребителей стал поводом для иска, говорится в заявлении юридической компании Quinn Emanuel. Этот иск стал самым большим в истории Великобритании. Речь идет о комиссионных отчислениях по дебетовым и кредитным картам в период с 1992 по 2008 год.

Коллективный иск стал первым иском, который был подан в рамках закона Consumer Rights Act 2015 от лица всех потребителей Великобритании.

MasterCard Inc. уже отреагировала на известия о подаче иска. Она заявила, что выражает решительное несогласие с содержанием данного иска.

«Наши преимущества — безопасность, удобство и защита потребителей», — цитирует The Guardian заявление компании.