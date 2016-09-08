Россия обыграла Чехию в хоккей в выставочном матче

Сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 4:3 в первом выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира на льду петербургского СК «Юбилейный».



Шайбы от сборной России забросили Артемий Панарин (на 19-й минуте), Владимир Тарасенко (на 26-й), Никита Кучеров (на 29-й) и Евгений Дадонов (на 49-й). У чехов отличились Михал Кемпны (на 4-й минуте), Мартин Ганзал (на 47-й) и Роман Полак (на 58-й).

Второй матч в рамках подготовки к Кубку мира пройдет в Праге также между Россией и Чехией 10 сентября.