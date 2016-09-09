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Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» за грубость

Официальный представитель Следственного комитета России отметил, что такое поведение ему не свойственно

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин принес свои извинения журналистке «Новой газеты» Надежде Прусенковой за грубые высказывания в ее адрес.

«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой «Новой газеты», - написал представитель СК РФ в Тwitter.

«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», - отметил Владимир Маркин. 

Ранее Маркин представил на Международной московской книжной выставке - ярмарке свою первую книгу из цикла «Тайны Следственного комитета», в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел, среди которых убийство Анны Политковской. Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской. Официальный представитель СКР отверг эти обвинения и резко высказался в адрес Прусенковой. 

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» за грубость

Официальный представитель Следственного комитета России отметил, что такое поведение ему не свойственно

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