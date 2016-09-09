Маркин извинился перед журналисткой «Новой газеты» за грубость

Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 8 сентября 2016 г.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин принес свои извинения журналистке «Новой газеты» Надежде Прусенковой за грубые высказывания в ее адрес.

«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой «Новой газеты», - написал представитель СК РФ в Тwitter.

«Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием», - отметил Владимир Маркин.



Ранее Маркин представил на Международной московской книжной выставке - ярмарке свою первую книгу из цикла «Тайны Следственного комитета», в которой описаны расследования пяти громких уголовных дел, среди которых убийство Анны Политковской. Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской. Официальный представитель СКР отверг эти обвинения и резко высказался в адрес Прусенковой.