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Командиры «Джебхат ан-Нусры» и «Джейш аль-Фатх» уничтожены в Сирии

Авиаудар по позициям террористов был нанесен неопознанным самолетом

В результате авиаудара, нанесенного неопознанным самолетом на северо-западе Сирии, были уничтожены полевые командиры группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» («Фронт завоевания Леванта»; ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России и некоторых других странах) и вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх».

Как сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на военные источники, среди ликвидированных боевиков один из основателей причисляющей себя к оппозиции вооруженной коалиции «Джейш аль- Фатх» («Армия завоевания») и один из командиров экстремистской группировки «Джебхат Фатх аш-Шам».

Сейчас  Министерство обороны США занимается проверкой этой информацию.

«Мы изучаем этот вопрос», - заявил сотрудник американского военного ведомства, отвечая на просьбу прокомментировать сведения о ликвидации экстремистов  и уточнить, Вооруженные силы США или России проводили эту операцию.

По словам представителя Пентагона, он предоставит дополнительную информацию позже, в случае ее появления.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Командиры «Джебхат ан-Нусры» и «Джейш аль-Фатх» уничтожены в Сирии

Авиаудар по позициям террористов был нанесен неопознанным самолетом

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