Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Молодая британка с бородой 15 см вошла в книгу рекордов Гиннесса

Девушка страдает редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос

В Книгу рекордов Гиннесса включили молодую жительницу Великобритании, как женщину с самой длинной бородой в мире. Информацию об этом распространила телерадиокомпания Би-би-си.

Имя 24-летней британки Харнаам Каур (Harnaam Kaur), она является активисткой движения за позитивное отношение к телу. Девушка страдает редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос. Длина бороды Харнаам Каур превышает 15 сантиметров.

По словам Каур, ее борода — это своеобразная попытка морально справиться с многолетними издевательствами над ее внешностью.

Отметим, что в марте текущего года Харнаам Каур стала первой бородатой женщиной, вышедшей на подиум во время Недели моды в Лондоне. 

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Молодая британка с бородой 15 см вошла в книгу рекордов Гиннесса

Девушка страдает редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке