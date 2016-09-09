Молодая британка с бородой 15 см вошла в книгу рекордов Гиннесса

Девушка страдает редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос
В Книгу рекордов Гиннесса включили молодую жительницу Великобритании, как женщину с самой длинной бородой в мире. Информацию об этом распространила телерадиокомпания Би-би-си.
Имя 24-летней британки Харнаам Каур (Harnaam Kaur), она является активисткой движения за позитивное отношение к телу. Девушка страдает редким заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос. Длина бороды Харнаам Каур превышает 15 сантиметров.
По словам Каур, ее борода — это своеобразная попытка морально справиться с многолетними издевательствами над ее внешностью.
Отметим, что в марте текущего года Харнаам Каур стала первой бородатой женщиной, вышедшей на подиум во время Недели моды в Лондоне.
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