Владимир Кехман сделает из собственной свадьбы театральное событие

Худрук Михайловского театра Владимир Кехман намерен отпраздновать своё бракосочетание с Идой Лоло ( Валеевой) 2 октября представлением балета "Чиполлино".

- В семье должны рождаться дети. Поэтому и спектакль мы даём семейный, и все гости придут наь него с детьми. - рассказал Владимир Кехман "Изаестиям". - Это будет невероятно красивое зрелище, где выступят лучшие танцовщики мира, в том числе Леонид Сарафанов, Иван Васильев, Анжелина Воронцова. Всех имён не раскрываю, могу лишь солбщить , что мои коллеги - театральные менеджеры - обещали прислать своих солистов.

В Петербурге живёт легенда о том, как на первых представлениях "Чипполино" Кехман выходил на сцену в роли принца Лимона.



На вопрос "Известий", возможно ли такое в день торжества, худрук сказал, что пока не может однозначно ответить: в афише его имени не будет, хотя теоретически - почему бы нет?



О переменах в своей жизни Владимир Кехман сообщил накануне, на сборе труппы, заметив, что ждёт от артистов творческих подарков. Первый из них худрук уже получил. 8 сентября театр открыл сезон премьерой оперы Джакомо Пуччини "Богема".



Репортаж об этом событии читайте в ближайшем номере "Известий".