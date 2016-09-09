Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Владимир Кехман сделает из собственной свадьбы театральное событие

Гости худрука Михайловского театра приглашены на балет "Чипполино"

Худрук Михайловского театра Владимир Кехман намерен отпраздновать своё бракосочетание с Идой Лоло ( Валеевой)  2 октября представлением балета "Чиполлино".

- В семье должны рождаться дети. Поэтому и спектакль мы даём семейный, и все гости придут наь него с детьми. - рассказал Владимир Кехман "Изаестиям". - Это будет невероятно красивое зрелище, где выступят лучшие танцовщики мира, в том числе Леонид Сарафанов, Иван Васильев, Анжелина Воронцова. Всех имён не раскрываю, могу лишь солбщить , что мои коллеги - театральные менеджеры - обещали прислать своих солистов.

В Петербурге живёт легенда о том, как на первых представлениях "Чипполино" Кехман выходил на сцену в роли принца Лимона. 

На вопрос "Известий", возможно ли такое в день торжества, худрук сказал, что пока не может однозначно ответить: в афише его имени не будет, хотя теоретически - почему бы нет? 

О переменах в своей жизни Владимир Кехман сообщил накануне, на сборе труппы, заметив, что ждёт от артистов творческих подарков. Первый из них худрук уже получил. 8 сентября театр открыл сезон премьерой оперы Джакомо Пуччини "Богема".

Репортаж об этом событии читайте в ближайшем номере "Известий".

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Владимир Кехман сделает из собственной свадьбы театральное событие

Гости худрука Михайловского театра приглашены на балет "Чипполино"

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке