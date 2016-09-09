Владимир Кехман сделает из собственной свадьбы театральное событие

Гости худрука Михайловского театра приглашены на балет "Чипполино"
Худрук Михайловского театра Владимир Кехман намерен отпраздновать своё бракосочетание с Идой Лоло ( Валеевой) 2 октября представлением балета "Чиполлино".
- В семье должны рождаться дети. Поэтому и спектакль мы даём семейный, и все гости придут наь него с детьми. - рассказал Владимир Кехман "Изаестиям". - Это будет невероятно красивое зрелище, где выступят лучшие танцовщики мира, в том числе Леонид Сарафанов, Иван Васильев, Анжелина Воронцова. Всех имён не раскрываю, могу лишь солбщить , что мои коллеги - театральные менеджеры - обещали прислать своих солистов.
В Петербурге живёт легенда о том, как на первых представлениях "Чипполино" Кехман выходил на сцену в роли принца Лимона.
На вопрос "Известий", возможно ли такое в день торжества, худрук сказал, что пока не может однозначно ответить: в афише его имени не будет, хотя теоретически - почему бы нет?
О переменах в своей жизни Владимир Кехман сообщил накануне, на сборе труппы, заметив, что ждёт от артистов творческих подарков. Первый из них худрук уже получил. 8 сентября театр открыл сезон премьерой оперы Джакомо Пуччини "Богема".
Репортаж об этом событии читайте в ближайшем номере "Известий".
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