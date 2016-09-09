Самолет сел в аэропорту Красноярска из-за треснувшего в полете стекла

Boeing-737 авиакомпании «Таймыр», летевший рейсом Красноярск-Норильск, вернулся в красноярский аэропорт спустя два часа после взлета. Это произошло после того, как сработал аварийный датчик о растрескивании стекла в кабине пилотов.

«Борт вылетел в 04.46 (00.46 мск), сработал датчик о растрескивании несилового внешнего слоя стекла в кабине пилотов. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 06.33 (02.33 мск) борт приземлился, пострадавших нет»,— приводит «РИА Новости» слова источника в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, на борту воздушного судна находились 168 пассажиров, из которых 44 ребенка, а также восемь членов экипажа.

Предполагается, что пассажиры смогут улететь в Норильск резервным бортом.