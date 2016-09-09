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СМИ: Минфин России предложил урезать расходы на оборону

Ведомство планирует сократить военные расходы в ближайшие три года на 6%

Министерство финансов России выступило с предложением сократить военные расходы в ближайшие три года на 6%. По мнению ведомства, это позволит сэкономить в номинальном выражении порядка 190 миллиардов рублей уже в 2017 году.

«Оборонные расходы в течение трех лет будут на 6% меньше, чем в этом году … Речь идет обо всех расходах по статье «национальная оборона», уточняет сотрудник министерства обороны. В 2016 году на нее предполагается потратить 3,157 триллиона рублей. Таким образом, сокращение на 6% в номинальном выражении позволит сэкономить около 190 миллиардов рублей в 2017 году»,— пишет газета «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников.

Издание также сообщает, что Министерстве обороны РФ знают о возможном сокращении расходов. В случае принятия этих мер основное внимание будет уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капитальное строительство.

По данным собеседников газеты, расходы предлагается урезать и другим ведомствам. Подчеркивается, что это необходимо для того, чтобы не выходить за рамки заявленного размера замороженных расходов— 15,787 триллиона рублей в 2017–2019 годах. При этом социальные расходы сокращены не будут.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

СМИ: Минфин России предложил урезать расходы на оборону

Ведомство планирует сократить военные расходы в ближайшие три года на 6%

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