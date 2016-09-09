Призер ЧМ по боксу Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

Спортсмен планировал заняться тренерской деятельностью
Серебряный призер чемпионатов мира и Европы по боксу, обладатель Кубка мира-2005 российский боксер Роман Романчук умер на 38-м году жизни. Об этом сообщили в спортивном клубе «Китэк», где спортсмен начинал карьеру.
«Скончался известный боксер Роман Романчук... Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион. Светлая память и царство небесное», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.
R.I.P.#Repost @kitek.boxing with @repostapp ・・・ Скончался известный боксер Роман Романчук... Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион. Светлая память и царство небесное... #китэк #kitek #кикбоксинг #боевыеперчатки #зал #боец #бокс #секция #спортзал #единоборства#клубединоборств #москва #мирбокса #мотивация#интересно #интересноеместо #зож #гто #тренер #тренировка #тайскийбокс #бой #муайтай #fitnes #boxer #boxing #спорт #трени
Ранее тренер клуба Светлана Андреева сообщила агентству ТАСС, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Роман Романчук дважды становился победителем чемпионатов России в весовой категории до 91 кг.
В июле 2008 года на тренировочном сборе национальной команды перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке Романчук стал участником инцидента, завершившегося трагично. У боксера произошел конфликт с одним из жителей города. Потерпевший получил тяжелое ранение в голову из бесствольного пистолета «Оса» и позднее скончался. Суд приговорил Романчука к одному году и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве при превышении пределов самообороны.
В декабре 2009 года Романчук вышел на свободу, а позже объявил о желании вернуться на ринг. Однако возобновить спортивную карьеру помешала травма. После этого боксер говорил о желании заняться тренерской деятельностью.
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