Призер ЧМ по боксу Роман Романчук скончался на 38-м году жизни

Серебряный призер чемпионатов мира и Европы по боксу, обладатель Кубка мира-2005 российский боксер Роман Романчук умер на 38-м году жизни. Об этом сообщили в спортивном клубе «Китэк», где спортсмен начинал карьеру.

«Скончался известный боксер Роман Романчук... Пусть земля тебе будет пухом, ты был кумиром, ты был легендой, честь тебе и хвала, чемпион. Светлая память и царство небесное», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.

Ранее тренер клуба Светлана Андреева сообщила агентству ТАСС, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Роман Романчук дважды становился победителем чемпионатов России в весовой категории до 91 кг.

В июле 2008 года на тренировочном сборе национальной команды перед Олимпийскими играми в Пекине во Владивостоке Романчук стал участником инцидента, завершившегося трагично. У боксера произошел конфликт с одним из жителей города. Потерпевший получил тяжелое ранение в голову из бесствольного пистолета «Оса» и позднее скончался. Суд приговорил Романчука к одному году и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве при превышении пределов самообороны.

В декабре 2009 года Романчук вышел на свободу, а позже объявил о желании вернуться на ринг. Однако возобновить спортивную карьеру помешала травма. После этого боксер говорил о желании заняться тренерской деятельностью.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

