10 «неловких фигур речи» Павла Астахова

Президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте по правам детей. В связи с этим «Известия» решили вспомнить самые резонансные высказывания бывшего детского омбудсмена.



О семье

В интервью газете «Известия» Астахов рассказал, что главное на «этой грешной земле»: «У нас в перестройку разрушилась семья. Общество решило, что главное — это потребление, наслаждение, деньги. А сейчас мы все-таки вернулись к тому, что семья — главное на этой грешной земле».

О половом воспитании

В 2014 году Павел Астахов поделился, когда в РФ появятся уроки «полового воспитания» в школах: «У меня спрашивают, когда у вас появится секспросвет? Я говорю — никогда».

О безопасности

Детский омбудсмен отреагировал на похищение ребенка из детского дома в Оренбурге: «Мер безопасности никогда много не бывает. Мы считаем, что их надо усиливать, ставить непрозрачные заборы вокруг детских учреждений».



О патрулях

Для того чтобы следить за неблагополучными семьями, Астахов предлагал привлечь дополнительные силы: «За семьями был бы присмотр... Выставите патрули. У нас огромные ресурсы есть, и если их мобилизовать правильно, тех же пенсионеров, которые сидят по домам и просто ничего не делают, создать из них волонтерские отряды, которые будут ходить, смотреть просто за безопасностью».

Об абортах

Также Астахов считает, что решение об аборте должна принимать не только женщина: «У нас недооценено участие отца в принятии решения об аборте. Женщина сама приходит и решает — а почему мы не спрашиваем отца? Может, он не хочет аборт?»

О борьбе с преступлениями против детей

После задержания заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева за распространение детской порнографии в интернете, предложил простой, но эффективный способ борьбы с такими преступлениями: «Без суровых экстренных мер педофилов не обезвредить. Они приспосабливаются, маскируются, лоббируют. Лучшее средство — длинные острые ножницы».



О детях-инвалидах

Астахов в эфире одного из телеканалов рассказал, откуда берутся дети-инвалиды: «Я был в 52 домах-интернатах для детей с поражением центральной нервной системы и т.д. Видел детей без ног, без рук, без глаз, вместо лица у которых просто дырка, отверстие. И такие дети есть, они разные. Но мы никогда не спрашиваем — откуда эти дети? А они оттуда, от нашего общества, от наших людей, которые пьют, наркоманят, ведут асоциальный образ жизни. Почему к ним никогда эту претензию не направляют, почему всё время говорят — государство, а что ты сделало? А что вы сделали, почему вы таких детей рожаете?»



О Дарвине

Также Астахов не смог обойти стороной инцидент в зоопарке Барнаула, где тигр напал на 13-летнюю девочку, которая вместе с подругой, стоя возле клетки с хищником, стала его дразнить: «Слишком дорогая расплата за совсем «недетские шалости». Дразнить тигра — это рисковать жизнью. Глупость и хулиганство. Премия Дарвина плачет!»



О свадьбах

Комментируя сообщения о вызвавшей общественный резонанс свадьбе 17-летней жительницы села Байтарки Хеды-Луизы Гойлабиевой и 57-летнего главы РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова, Астахов решил поговорить о раннем половом созревании на Кавказе: «Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50».



О психологических приемах

Последней и самой громкой «неловкой фигурой речи» стал вопрос к выжившим детям после трагедии на Сямозере в Карелии. Он спросил одну из девочек: «Как поплавали?» Вместо девочки на вопрос ответила одна из женщин, находившаяся в палате: «Слава Богу, выжили».



Сам детский омбудсмен Павел Астахов на своей странице в Instagram позже отметил, что он использовал психологические приемы, которые помогают раскрыть напуганного ребенка, а его слова были грубо вырваны из контекста.

