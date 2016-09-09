Спасатели тушат крупный пожар в подмосковном Ногинске

Спасатели тушат крупный пожар в одном из административных помещений на улице 3-го Интернационала в Ногинске. В ликвидации возгорания принимают участие более 70 пожарных и 20 единиц спецтехники.

Площадь пожара составляет 400 кв. м. На данный момент ему присвоена вторая категория сложности.



Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило 9 сентября в 4.26 мск. В 8.00 мск открытое возгорание было потушено.

Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает «Свободная пресса».