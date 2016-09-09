Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Спасатели тушат крупный пожар в подмосковном Ногинске

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

Спасатели тушат крупный пожар в одном из административных помещений на улице 3-го Интернационала в Ногинске. В ликвидации возгорания принимают участие более 70 пожарных и 20 единиц спецтехники. 

Площадь пожара составляет 400 кв. м. На данный момент ему присвоена вторая категория сложности.

Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило 9 сентября в 4.26 мск. В 8.00 мск открытое возгорание было потушено. 

Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает «Свободная пресса».

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Спасатели тушат крупный пожар в подмосковном Ногинске

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке