Спасатели тушат крупный пожар в подмосковном Ногинске

Площадь возгорания составляет 400 кв. м
Спасатели тушат крупный пожар в одном из административных помещений на улице 3-го Интернационала в Ногинске. В ликвидации возгорания принимают участие более 70 пожарных и 20 единиц спецтехники.
Площадь пожара составляет 400 кв. м. На данный момент ему присвоена вторая категория сложности.
Сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило 9 сентября в 4.26 мск. В 8.00 мск открытое возгорание было потушено.
Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает «Свободная пресса».
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