ЦБ отметил оживление экономической активности во II квартале

Благоприятные тенденции в кредитовании населения, которые отмечались в центре страны и Сибири во втором квартале, могут свидетельствовать об оживлении экономической активности, сообщает Банк России в опубликованном сегодня Обзоре региональных кредитных рынков. В целом регулятор позитивно оценил итоги работы сектора за этот период, отметив, что большинство негативных тенденций (рост доли просроченной задолженности, сокращение спроса на кредиты, жесткая политика кредитного рационирования, ужесточение условий банковского кредитования), в большинстве регионов смягчились или сменились на противоположные.



– Оживление розничного кредитования в федеральных округах с относительно высокими доходами (Центральный и Сибирский) может быть связано с оживлением экономической активности. В регионах с доходами ниже среднего и высоким уровнем безработицы (Северо-Кавказский федеральный округ) увеличение розничного кредитования может быть связано с желанием населения компенсировать временно выпадающие доходы, необходимые для финансирования неотложных нужд, за счет привлечения заемных средств, – сообщает Банк России.

Директор департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев пояснил «Известиям», что во втором квартале продолжилась нормализация ситуации на российском кредитном рынке. По его словам, на протяжении предыдущих кварталов наблюдалось замещение операций на тех сегментах рынка, на которых спрогнозировать финансовое положение заемщиков довольно сложно (кредитование малых и средних предприятий, населения), более предсказуемыми операциями (кредитованием крупных корпоративных заемщиков).

– Во втором квартале динамика была противоположной: кредитование МСП и населения увеличилось, кредитование крупных заемщиков незначительно снизилось. Подобная динамика свидетельствует о том, что участники рынка не ожидают роста кредитного риска в краткосрочной перспективе. Сами заемщики также восстанавливали спрос на кредиты, - отметил он, добавив, что во втором квартале также усилилась конкуренция банков за заемщиков, что привело к снижению ставок.

Вместе с тем, во втором квартале регулятор зафиксировал небольшое сокращение кредитования крупных компаний.

– Незначительное сокращение кредитования крупных заемщиков было связано не с тем, что банки не давали им денег, а с тем, что у них появилась возможность погасить часть кредитов, привлеченных в период макроэкономической неопределенности, а также с ожиданиями будущих снижений ставок, - поясняет Игорь Дмитриев. По его словам, это замедление носит краткосрочный характер и будет компенсировано отложенным спросом, так как основная часть сокращения приходилась на относительно благополучные регионы (Калининградскую, Нижегородскую, Белгородскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Республики Северная Осетия-Алания, Башкортостан), в которых уровень плохих долгов ниже среднероссийского. Пока темпы прироста корпоративного кредитного портфеля остаются близкими к нулю.

Доля просроченной задолженности в региональном портфеле корпоративных кредитов колебалась от 0,7% (Чукотский автономный округ) до 39,8% (Республика Калмыкия, где высокий уровень просроченной задолженности отчасти связан с неблагоприятными погодными условиями и вспышкой инфекционных заболеваний в животноводстве). За апрель-июнь качество корпоративного кредитного портфеля заметно снизилось в 24 регионах и повысилось в 25 регионах. Во втором квартале просроченная задолженность сокращалась в сфере добычи полезных ископаемых, выработке электроэнергии, газа и воды, а также в сельском хозяйстве. В сегментах транспорта и связи, операций с недвижимостью, а также торговли объем просроченной задолженности увеличился.

