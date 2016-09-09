Пятеро грабителей в масках вскрыли сейф в психбольнице в Москве

Злоумышленники связали охранников проводами и скотчем
Полиция ведет поиск пятерых грабителей в масках, которые напали на психиатрическую больницу на Загородном шоссе в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Заявление о разбойном нападении на психиатрическую больницу им. Н.А. Алексеева по адресу Загородное шоссе, дом 2 поступило в службу «02» накануне.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01.25 мск пятеро неизвестных в масках через открытое окно первого этажа проникли в административное здание», — передает ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка полиции.
Злоумышленники ворвались в психиатрическую больницу и, угрожая троим сотрудникам учреждения предметом, похожим на отвертку, связали охранников скотчем и проводами. Они взломали дверь в кабинет главного врача, вскрыли сейф, однако ничего из него не похитили, сообщает телеканал «Звезда». После этого грабители скрылись.
Полиция ведет розыск преступников.
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