Пятеро грабителей в масках вскрыли сейф в психбольнице в Москве

Полиция ведет поиск пятерых грабителей в масках, которые напали на психиатрическую больницу на Загородном шоссе в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Заявление о разбойном нападении на психиатрическую больницу им. Н.А. Алексеева по адресу Загородное шоссе, дом 2 поступило в службу «02» накануне.



«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 01.25 мск пятеро неизвестных в масках через открытое окно первого этажа проникли в административное здание», — передает ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка полиции.



Злоумышленники ворвались в психиатрическую больницу и, угрожая троим сотрудникам учреждения предметом, похожим на отвертку, связали охранников скотчем и проводами. Они взломали дверь в кабинет главного врача, вскрыли сейф, однако ничего из него не похитили, сообщает телеканал «Звезда». После этого грабители скрылись.



Полиция ведет розыск преступников.