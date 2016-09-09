В результате аварии погибли два человека
Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании. В результате аварии два человека погибли и несколько получили ранения.
Инцидент произошел рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии, неподалеку от границы с Португалией.
В настоящее время нарушено железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо.
Причины происшествия не называются. Дальнейшая информация уточняется.
СМИ публикуют фото аварии.
#ÚltimaHora Dos muertos y varios heridos al descarrilar un tren de pasajeros en Pontevedra https://t.co/WuqMxx4h9a pic.twitter.com/ErO9ouKmnu— La Razón (@larazon_es) 9 сентября 2016 г.
ÚLTIMA HORA: Dos muertos en un accidente de tren en Pontevedrahttps://t.co/SfhySu9voY pic.twitter.com/EhN9vSepHI— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 9 сентября 2016 г.
ÚLTIMA HORA Al menos dos muertos y varios heridos tras descarrilar un tren en O Porriño (Pontevedra) #AR09S pic.twitter.com/yzcHi5UIta— El programa de AR (@elprogramadear) 9 сентября 2016 г.
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