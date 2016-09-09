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Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

В результате аварии погибли два человека

Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании. В результате аварии два человека погибли и несколько получили ранения. 

Инцидент произошел рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии, неподалеку от границы с Португалией. 

В настоящее время нарушено железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо.

Причины происшествия не называются. Дальнейшая информация уточняется.

СМИ публикуют фото аварии.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании

В результате аварии погибли два человека

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