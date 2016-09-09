Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании. В результате аварии два человека погибли и несколько получили ранения.

Инцидент произошел рядом со станцией в муниципалитете Порриньо в Галисии, неподалеку от границы с Португалией.



В настоящее время нарушено железнодорожное сообщение между станциями Лоуредо-Валос и Порриньо.

Причины происшествия не называются. Дальнейшая информация уточняется.

СМИ публикуют фото аварии.

#ÚltimaHora Dos muertos y varios heridos al descarrilar un tren de pasajeros en Pontevedra https://t.co/WuqMxx4h9a pic.twitter.com/ErO9ouKmnu — La Razón (@larazon_es) 9 сентября 2016 г.

ÚLTIMA HORA: Dos muertos en un accidente de tren en Pontevedrahttps://t.co/SfhySu9voY pic.twitter.com/EhN9vSepHI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 9 сентября 2016 г.