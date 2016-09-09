В Дагестане боевики ранили сотрудника республиканского ОМОНа

В районе Самурского леса неизвестные открыли огонь по спецназовцам
В Дагестане в ходе перестрелки с неизвестными ранен сотрудник республиканского ОМОНа.
Нападение на спецназовцев произошло в районе Самурского леса. Неустановленные лица внезапно из лесного массива открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки был ранен сотрудник республиканского ОМОНа.
В этом районе Дагестана с 7 сентября действует режим КТО и ведется операция по поимке скрывающихся боевиков.
Как передает сайт «Комсомольской правды», бандиты скрылись в глубине леса. Сейчас ОМОН прочесывает окрестности в поисках преступников.
По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.
«Известия» ранее сообщали, что силовики в ходе двух спецопераций в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков. Среди ликвидированных боевиков находился главарь местной бандгруппы Магомед Халимбеков.
Уничтоженные боевики были причастны к ряду дерзких преступлений. В частности, они участвовали в нападении на сотрудников ДПС в августе 2016 года и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстреле жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.
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