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В Дагестане боевики ранили сотрудника республиканского ОМОНа

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В районе Самурского леса неизвестные открыли огонь по спецназовцам

В Дагестане в ходе перестрелки с неизвестными ранен сотрудник республиканского ОМОНа. 

Нападение на спецназовцев произошло в районе Самурского леса. Неустановленные лица внезапно из лесного массива открыли огонь по силовикам. В ходе перестрелки был ранен сотрудник республиканского ОМОНа. 

В этом районе Дагестана с 7 сентября действует режим КТО и ведется операция по поимке скрывающихся боевиков. 

Как передает сайт «Комсомольской правды», бандиты скрылись в глубине леса. Сейчас ОМОН прочесывает окрестности в поисках преступников. 

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

«Известия» ранее сообщали, что силовики в ходе двух спецопераций в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков. Среди ликвидированных боевиков находился главарь местной бандгруппы Магомед Халимбеков.

Уничтоженные боевики были причастны к ряду дерзких преступлений. В частности, они участвовали в нападении на сотрудников ДПС в августе 2016 года и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстреле жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В Дагестане боевики ранили сотрудника республиканского ОМОНа

В районе Самурского леса неизвестные открыли огонь по спецназовцам

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