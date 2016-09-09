В КемГу завершили служебную проверку по факту «голого посвящения»

Студентам-организаторам был объявлен выговор, а должностные лица, ответственные за мероприятие, уволены
В Кемеровском государственном университете (КемГу) закончилась служебная проверка по факту скандала вокруг первокурсников исторического факультета, которые, по сообщениям СМИ, раздевались догола на посвящении в студенты.
Как сообщает местная газета «Кемерово», по результатам проверки пришли к выводу, что необходимого контроля со стороны ответственных должностных лиц не было, что и привело к указанному инциденту.
«Должностные лица, ответственные за мероприятие, освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении КемГу.
Отмечается, что к студентам-организаторам применены меры дисциплинарного воздействия в виде строгого выговора.
Администрация вуза подчеркнула, что фотографии в СМИ дестабилизировали психологическую обстановку в коллективе, но новая администрация Института истории, государственного управления и международных отношений примет меры по установлению рабочей обстановки.
Напомним, что в Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты главного университета этого федерального субъекта. Как сообщали 6 сентября местные СМИ, на региональной турбазе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.
По одной из версий, во время празднования была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы и затем им пришлось раздеться почти догола.
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