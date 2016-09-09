Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В КемГу завершили служебную проверку по факту «голого посвящения»

Студентам-организаторам был объявлен выговор, а должностные лица, ответственные за мероприятие, уволены

В Кемеровском государственном университете (КемГу) закончилась служебная проверка по факту скандала вокруг первокурсников исторического факультета, которые, по сообщениям СМИ, раздевались догола на посвящении в студенты.

Как сообщает местная газета «Кемерово», по результатам проверки пришли к выводу, что необходимого контроля со стороны ответственных должностных лиц не было, что и привело к указанному инциденту.

«Должностные лица, ответственные за мероприятие, освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении КемГу.

Отмечается, что к студентам-организаторам применены меры дисциплинарного воздействия в виде строгого выговора.

Администрация вуза подчеркнула, что фотографии в СМИ дестабилизировали психологическую обстановку в коллективе, но новая администрация Института истории, государственного управления и международных отношений примет меры по установлению рабочей обстановки.

Напомним, что в Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты главного университета этого федерального субъекта. Как сообщали 6 сентября местные СМИ, на региональной турбазе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.

По одной из версий, во время празднования была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы и затем им пришлось раздеться почти догола.

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В КемГу завершили служебную проверку по факту «голого посвящения»

Студентам-организаторам был объявлен выговор, а должностные лица, ответственные за мероприятие, уволены

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке