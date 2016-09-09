Россия достигла исторического минимума по младенческой смертности

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что россияне стали жить дольше, а показатель смертности среди детей до одного года снизился на 9,6%
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о положительных демографических тенденциях. Ссылаясь на данные Росстата, она отметила, что продолжительность жизни россиян за первое полугодие 2016 года увеличилась до 72,06 года (это на 0,67 года больше по сравнению с показателем 2015 года).
Всего число умерших в стране снизилось на 36,6 тыс. человек, а показатель общей смертности стал меньше на 3,7%. При этом количество умерших в трудоспособном возрасте снизилось на 5,2% (на 11,9 тыс. человек).
Людей, умерших от туберкулеза, стало меньше на 18,6%, от болезней органов дыхания — на 12,5%, от болезней системы кровообращения — на 6,5%, от болезней органов пищеварения — на 5,6% и новообразований — на 1,5%. На 7,1% снизилась смертность от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий — на 12,1%.
Показатель младенческой смертности в январе–июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 9,1% — с 6,6 до 6,0 (новый исторический минимум) на 1 тыс. родившихся живыми, а также на 9,6% снизилось число детей, умерших в возрасте до одного года.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.