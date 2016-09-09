КНДР добивается прямых переговоров с США

Северная Корея провела испытания самой мощной в своей истории ядерной бомбы. Действия Пхеньяна вызвали бурную реакцию международного сообщества, однако мнения мировых держав о том, как решать северокорейскую проблему, разделились. Запад пригрозил задушить КНДР в санкционном кольце, а Россия и Китай уверены, что единственный выход из сложившейся ситуации — возобновление шестисторонних переговоров.

— Думаю, сейчас трудно добиться прогресса в решении северокорейской ядерной проблемы. И Россия, и Китай выступают за как можно скорейшее возобновление шестисторонних переговоров. Но думаю, при нынешней северокорейской власти достигнуть договоренностей по ядерной проблеме КНДР практически невозможно. Они не перестанут проводить испытания, пока не почувствуют себя в безопасности перед США. Они хотят таким образом добиваться прямых переговоров с американцами, но Вашингтон на это не пойдет, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник и руководитель русского сектора Института социального развития Евразии Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР, член правления Китайского исследовательского центра ШОС профессор Шэн Шилян.

Реакция мирового сообщества на очередные ядерные испытания КНДР не заставила себя долго ждать. Госсекретарь США Джон Керри, находящийся в Женеве на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил, что северокорейская проблема будет сегодня обсуждаться на экстренном заседании СБ ООН. Российский министр, в свою очередь, отметил серьезную озабоченность Москвы в связи в инцидентом.



— Резолюции СБ ООН должны выполняться. Мы пошлем соответствующий, сильный сигнал об этом, — заверил Лавров, добавив, что обсудит этот вопрос с главой МИД Японии во время перерыва в переговорах с Керри.

В Пекине также осудили действия Северной Кореи, призвав Пхеньян соблюдать обещание денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в МИД КНР отметили, что китайская сторона уверена: решить ядерную проблему КНДР можно только путем шестисторонних переговоров. Особенно остро на испытания отреагировали в Южной Корее и Японии: власти последней уже заявили, что будут добиваться новых санкций против «опасного» соседа. С осуждением выступил и президент Франции Франсуа Олланд, который призвал международное сообщество «объединиться перед лицом этой новой провокации», произошедшей на фоне единодушного осуждения СБ ООН испытаний баллистических ракет, которые КНДР провела в понедельник.

Тем не менее власти КНДР настроены на переговоры, но без предварительных условий США и их союзников, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент МГИМО Александр Воронцов.

— Чтобы усадить за стол переговоров КНДР, необходимо пригласить ее за этот стол. Пхеньян от диалога не отказывался, напротив, он постоянно предлагает возобновить диалог с США, с Южной Кореей. Это США, Южная Корея и Япония отказываются от конструктивного обсуждения, — рассказал «Известиям» Александр Воронцов. — В лучшем случае они требуют предварительных условий, которые направлены на то, чтобы, как минимум, поставить в неравное положение участников. Они выдвигают ультимативные требования. Было интересное предложение КНДР, причем и с точки зрения многих американских экспертов, — мораторий на мораторий. КНДР отказывается от ракетно-ядерных испытаний, а США и союзники отказываются от проведения крупномасштабных военных учений близ границ Северной Кореи. Но это предложение было отвергнуто как «пропаганда». А если бы США пошли на это, то не было бы сегодня и этих ядерных испытаний. Формально все поддерживают переговоры, но реальный, взаимоприемлемый диалог поддерживают только Россия и Китай.