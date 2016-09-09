Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Голодец: отмена выплат работающим пенсионерам не обсуждается

Ранее в правительстве высказывалось предложение ограничить выплату пенсий для пожилых людей с доходами выше 1 млн рублей

В правительстве России не обсуждается тема отмены пенсий для работающих пенсионеров, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Мы сейчас эту тему не обсуждаем», — сказала она.

«Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждалась при подготовке бюджета ни на 2017, ни на 2018, ни на 2019 год», — подтвердил эту информацию министр труда Максим Топилин. 

Он добавил, что ранее обсуждалось предложение ограничить выплату пенсий для пенсионеров с доходами выше 1 млн рублей, но и такой темы сейчас нет. Топилин отметил, что возглавляемое им ведомство никогда не выступало с предложением отказаться от пенсий работающим пенсионерам.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев также сообщил, что кабмин не обсуждает такую инициативу.

Отметим, что сегодня премьер-министр России РФ Дмитрий Медведев проводит совещание об охране труда и трудовых отношениях.

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Голодец: отмена выплат работающим пенсионерам не обсуждается

Ранее в правительстве высказывалось предложение ограничить выплату пенсий для пожилых людей с доходами выше 1 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке