Голодец: отмена выплат работающим пенсионерам не обсуждается

В правительстве России не обсуждается тема отмены пенсий для работающих пенсионеров, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Мы сейчас эту тему не обсуждаем», — сказала она.

«Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждалась при подготовке бюджета ни на 2017, ни на 2018, ни на 2019 год», — подтвердил эту информацию министр труда Максим Топилин.

Он добавил, что ранее обсуждалось предложение ограничить выплату пенсий для пенсионеров с доходами выше 1 млн рублей, но и такой темы сейчас нет. Топилин отметил, что возглавляемое им ведомство никогда не выступало с предложением отказаться от пенсий работающим пенсионерам.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев также сообщил, что кабмин не обсуждает такую инициативу.

Отметим, что сегодня премьер-министр России РФ Дмитрий Медведев проводит совещание об охране труда и трудовых отношениях.