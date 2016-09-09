Голодец: отмена выплат работающим пенсионерам не обсуждается

Ранее в правительстве высказывалось предложение ограничить выплату пенсий для пожилых людей с доходами выше 1 млн рублей
В правительстве России не обсуждается тема отмены пенсий для работающих пенсионеров, заявила вице-премьер Ольга Голодец.
«Мы сейчас эту тему не обсуждаем», — сказала она.
«Тема отмены пенсий для работающих пенсионеров не обсуждалась при подготовке бюджета ни на 2017, ни на 2018, ни на 2019 год», — подтвердил эту информацию министр труда Максим Топилин.
Он добавил, что ранее обсуждалось предложение ограничить выплату пенсий для пенсионеров с доходами выше 1 млн рублей, но и такой темы сейчас нет. Топилин отметил, что возглавляемое им ведомство никогда не выступало с предложением отказаться от пенсий работающим пенсионерам.
Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев также сообщил, что кабмин не обсуждает такую инициативу.
Отметим, что сегодня премьер-министр России РФ Дмитрий Медведев проводит совещание об охране труда и трудовых отношениях.
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