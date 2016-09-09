Медведев опроверг «байку» о заморозке квот на современную медпомощь

По словам премьер-министра РФ, власти наоборот ищут деньги, чтобы операции по линии высокотехнологичной медпомощи выполнялись
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что информация о планах заморозить в 2017 году федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинском помощи — не более, чем «байки». Об этом он сказал в ходе общения в Чите с работниками авиационного ремонтного завода.
«Это все, как обычно, байки рассказывают. Никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь мы не принимали и принимать не собираемся», — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что правительство наоборот ищет деньги, чтобы под квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи выполнялись.
Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Читу на совещание по вопросам охраны труда и трудовых отношений.
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