Медведев опроверг «байку» о заморозке квот на современную медпомощь

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что информация о планах заморозить в 2017 году федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинском помощи — не более, чем «байки». Об этом он сказал в ходе общения в Чите с работниками авиационного ремонтного завода.



«Это все, как обычно, байки рассказывают. Никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь мы не принимали и принимать не собираемся», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что правительство наоборот ищет деньги, чтобы под квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи выполнялись.



Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Читу на совещание по вопросам охраны труда и трудовых отношений.

