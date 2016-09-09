Мизулина: отрадно, что пост омбудсмена заняла многодетная мать

Сенатор, зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина прокомментировала назначение Анны Кузнецовой на должность детского омбудсмена.

­– Анну Кузнецову я знаю по совместной работе в программе «Святость материнства». Могу охарактеризовать ее как порядочного, инициативного человека. Анна Юрьевна — молодая, активная, целеустремленная, — рассказала сенатор «Известиям».

– Отрадно, что пост уполномоченного по правам ребенка заняла супруга священника и многодетная мама. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что Россия остается на последовательных и неуклонных позициях относительно защиты традиционных семейных ценностей, ценностей семьи, брака, многодетности, совместного воспитания детей, заботы о детях и близких. Это не может не радовать, – заявила Мизулина.

Владимир Путин в пятницу освободил от должности детского омбудсмена Павла Астахова и издал указ о назначении президента благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководителя Ассоциации организаций по защите семьи, главы регионального исполкома ОНФ Анны Кузнецовой уполномоченным при президенте РФ по правам детей.