А Фомочкин — герой

Бывает, когда люди совершают поступки, объяснить которые потом сами не могут. Забегают в горящий дом, чтобы вытащить оттуда котенка. Покупают грустной девушке на улице букет цветов и, даже не знакомясь, уходят. Первыми выходят вперед из толпы на призыв: «Ну, кто здесь такой смелый?»

Необъяснимый порыв, всплеск неконтролируемых эмоций, что-то такое нашло, чего сам не понимаешь и чего о себе даже не подозревал.

Я спрашивал у Отара Кушанашвили, зачем же он выбежал на футбольное поле тогда, в Лиссабоне. И Отар, красноречивый Отар, который способен говорить, не прерываясь, часами, как-то заминался. Ну то есть да, в знак протеста против удаления вратаря... Но это ведь не причина выбегать на поле, правда? А так — черт его знает, зачем.

Вот и директор белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин наверняка не сможет внятно объяснить, почему он вышел на открытие Паралимпиады в Рио-де-Жанейро с флагом России. Да, конечно, белорусская делегация в лице председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля еще в конце августа обещала взять с собой на церемонию российские флаги. Но после окрика Международного паралимпийского комитета тот же Шепель заявил, что нет, белорусская делегация будет нести только белорусские флаги. Шепеля можно понять — отстранением российской команды Международный паралимпийский комитет показал себя абсолютно неадекватной, психической организацией, от которой можно ожидать совершенно всего.

И ну их, от греха подальше, эти жесты солидарности с несправедливо отстраненной Россией. Отношения Белоруссии и России это не укрепит, ибо укреплять их сильнее уже вроде бы некуда. А своим спортсменам может и повредить. Так что руководитель белорусской делегации поступил разумно и предусмотрительно.

Но порыв и всплеск эмоций — это такая штука, за которой не уследишь. И российский флаг на церемонии всё равно оказался. И в России восторженно восприняли этот отчаянный жест Андрея Фомочкина. Отчаянный уже хотя бы потому, что всего через четверть круга стадиона «Маракана» к нему подбежали специальные люди и отобрали у него флаг. Это, напомню, на открытии Паралимпиады! То есть соревнования для людей с ограниченными возможностями. Благотворительной, в общем-то, акции. И вот участники этой всемирной благотворительной акции идут по стадиону, а вокруг, по краям стадиона, стоят некие люди, готовые в каждую секунду выбежать на поле и вытащить из состава идущих того, кто не в ногу. Вот задумаешься над таким — и становится несколько не по себе. Какая-то спецоперация, а не шествие людей, победивших себя. Инвалиды идут, окруженные надсмотрщиками, а откуда-то сверху на всё это смотрит таинственный распорядитель судьбой инвалидов. Ведь кто-то же отдал специальным людям приказ отобрать флаг у Фомочкина. Не сами же они решили его отобрать. Вряд ли все эти бразильцы по периметру вообще знают, где Белоруссия, а где Россия. Не говоря уже о том, как выглядят их национальные флаги.

Не знаю, как вам, а лично мне всё это напоминает какую-то тоталитарную антиутопию. Фильм The Wall, если хотите. Как дурной сон.

Ну да ладно там происходящее на латиноамериканском стадионе. Мы из истории знаем, что они любят устраивать на стадионах.

Но вот какой интересный вопрос во всем этом меня крайне интересует. А именно: почему члену белорусской делегации нельзя нести во время церемонии открытия Паралимпиады российский флаг? Какой такой пункт в регламенте проведения Паралимпийских игр это запрещает?

Там есть запрет на политические акции, это правда. Но если мы признаем, что вынос флага отстраненной команды есть политическая акция, то тогда мы не можем не признать, что само отстранение команды было политикой. Это формальная логика, тут просто нечего обсуждать.

Нет, мы-то всё это знали и раньше. И про то, что в пресловутом докладе Макларена про допинг в паралимпийской команде не говорится ни слова, а сама эта паралимпийская команда упоминается всего один раз в одной диаграмме, где указывается количество потерянных допинг-проб, за хранение которых отвечало — сюрприз! — Всемирное антидопинговое агентство WADA, а вовсе никакая не Россия. И про то, что против нашей страны ведется грязная, несправедливая и позорная кампания, на которую мы плевать хотели — но причем же тут спортсмены-колясочники? Да, мы знаем, что их отстранение — это политическое давление на нашу страну.

Но это мы с вами знаем. А ведь Международный паралимпийский комитет и лично его президент господин Филип Крэйвен не раз и не два заявляли, что в их решении нет никакой политики и что это чистая борьба с допингом. И тут вдруг так получается, что появление на церемонии открытия флага отстраненной по чисто спортивному обвинению команды есть политическая акция.

Вы уж, господин Крэйвен, как говорится в известном анекдоте, или трусы наденьте, или крестик снимите. А то даже жалко вас как-то становится.

А Андрею Фомочкину большое спасибо. Лично от меня большое спасибо. Потому что даже необъяснимый порыв возникает далеко не у всех, а только у тех, у кого он может возникнуть. И в моих глазах поступок Андрея Фомочкина, конечно, геройский, и сам он для меня тоже герой. Потому что те, кто за справедливость и против несправедливости, — это герои.

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