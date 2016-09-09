В Москве открыли новую эстакаду на Рябиновой улице

В Москве после реконструкции открыли новую эстакаду на Рябиновой улице. Мэр столицы Сергей Собянин, который приехал оценить итоги проделанных работ, отметил, что благодаря ей пропускная способность на этом участке вырастет примерно на треть.



Новая эстакада станет частью Северо-Западной хорды, которая растянется от Можайского шоссе до Мичуринского проспекта. Она даст возможность выезда с улицы Генерала Дорохова и Сколковского шоссе. В планах мэрии — продолжить улицу Генерала Дорохова до Мосфильмовской, пишут «Дни.Ру».

Безопасность пешеходов на новом участке обеспечат пять надземных мостов и подземный переход.



«Известия» ранее сообщали, что проезд по Северо-Восточной хорде, скорее всего, будет платным. Сергей Собянин сказал, что она будет возводиться как за счет государственных средств, так и на деньги инвесторов.

Для оплаты проезда по хорде можно будет использовать транспондеры, чтобы избежать пробок на пунктах оплаты.

Основные работы по возведению Северо-Западной хорды планируют завершить к 2018 году. Ее протяженность составит 30 км. Трасса соединит крупные автодороги северо-восточной части Москвы.

