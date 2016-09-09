Иван Данильянц возглавил ФК «Ростов»

Иван Данильянц назначен главным тренером футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня стало известно о том, что новым главным тренером нашего клуба назначен Иван Данильянц. К своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Ростова».

Уточняется, что с декабря 2014 года специалист входил в тренерский штаб клуба.

Между тем в правительстве Ростовской области сообщили, что экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев утвержден на посту вице-президента — тренера футбольного клуба.

«Решение о продолжении работы в «Ростове» Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков. Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, чьи слова приводит официальный сайт правительства региона.

Напомним, Курбан Бердыев, который привел команду ко второму месту чемпионата России сезона-2015/16, покинул пост 6 августа. Врио главного тренера стал бывший футболист «Ростова» Дмитрий Кириченко. Позже руководство клуба объявило о договоренности с Бердыевым о консультациях в ближайших матчах.

В настоящий момент «Ростов» с семью очками после пяти туров занимает седьмое место турнирной таблицы РФПЛ. Ранее стало известно, что на групповом этапе Лиги чемпионов команда сразится с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и голландским ПСВ.

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