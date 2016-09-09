В Москве после звонков о бомбе эвакуировали более 1,5 тыс. школьников

В полицию поступили анонимные звонки о заложенных бомбах в двух школах на юго-западе Москвы
В Москве эвакуировали более 1,5 тыс. учащихся двух школ на юго-западе столицы. В настоящее время в помещениях образовательных учреждений на улицах Обручева и Новаторов работают кинологи со служебными собаками.
Сообщается, что в пятницу днем в полицию поступило два анонимных звонка о заложенных взрывчатках. После полученных сообщений правоохранители сразу выехали в школы и совместно с администрацией школ эвакуировали более 1,5 тыс. учеников.
Полиция в настоящее время устанавливает личности звонивших и предпринимает усилия по их задержанию, передает «ТВ Центр».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.