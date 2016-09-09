Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Москве после звонков о бомбе эвакуировали более 1,5 тыс. школьников

В полицию поступили анонимные звонки о заложенных бомбах в двух школах на юго-западе Москвы

В Москве эвакуировали более 1,5 тыс. учащихся двух школ на юго-западе столицы. В настоящее время в помещениях образовательных учреждений на улицах Обручева и Новаторов работают кинологи со служебными собаками. 

Сообщается, что в пятницу днем в полицию поступило два анонимных звонка о заложенных взрывчатках. После полученных сообщений правоохранители сразу выехали в школы и совместно с администрацией школ эвакуировали более 1,5 тыс. учеников.

Полиция в настоящее время устанавливает личности звонивших и предпринимает усилия по их задержанию, передает «ТВ Центр».

Написать комментарий
Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В Москве после звонков о бомбе эвакуировали более 1,5 тыс. школьников

В полицию поступили анонимные звонки о заложенных бомбах в двух школах на юго-западе Москвы

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке