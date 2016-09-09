В Москве после звонков о бомбе эвакуировали более 1,5 тыс. школьников

В Москве эвакуировали более 1,5 тыс. учащихся двух школ на юго-западе столицы. В настоящее время в помещениях образовательных учреждений на улицах Обручева и Новаторов работают кинологи со служебными собаками.

Сообщается, что в пятницу днем в полицию поступило два анонимных звонка о заложенных взрывчатках. После полученных сообщений правоохранители сразу выехали в школы и совместно с администрацией школ эвакуировали более 1,5 тыс. учеников.

Полиция в настоящее время устанавливает личности звонивших и предпринимает усилия по их задержанию, передает «ТВ Центр».