Поветкин: «Сейчас я могу победить Кличко!»

21 мая 2016 года в Москве должен был состояться вечер бокса, центральным событием которого планировалась встреча 37-летнего россиянина Александра Поветкина с 30-летней американской звездой Деонтеем Уайлдером. Оппонент нашего боксера обладает потрясающей статистикой — он провел 37 боев, в 36 из них одержал победу нокаутом и ни разу не проигрывал. Встреча двух тяжеловесов была одним их самых ожидаемых боксерских поединков года, однако за неделю до боя стало известно, что в допинг-пробе Поветкина обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Сторона Уайлдера отказалась от проведения поединка, а сам Александр был дисквалифицирован на неопределенный срок. Месяц назад россиянин был полностью оправдан и получил возможность вновь выйти на ринг. Следующим соперником нашего чемпиона станет Бермейн Стиверн. Место и дата поединка пока не определены, но с большой вероятностью он пройдет в США до конца этого года.

Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с Александром Поветкиным и узнал у него, хочет ли он провести бой-реванш с Владимиром Кличко, об отношении к допинг-расследованию Всемирного боксерского совета (WBC) и ожиданиях от предстоящего поединка со Стиверном.

— Вы переживали из-за расследования, инициированного WBC, заподозрившего вас в употреблении запрещенных препаратов?

— Я редко из-за чего-то переживаю. Было неприятно — это, бесспорно, так. А вот волнений и переживаний никаких не было. Я знал, что не сделал ничего криминального. Во всем мире спортсмены употребляют мельдоний или его аналог. Этот препарат по своему действию немногим отличается от витаминов, это не стероиды. Но раз запретили — мы не спорим, больше его употреблять не будем. Да и доза, обнаруженная у меня в крови, была ничтожно мала. Кому-то хотелось скандала — они его получили. Наша команда доказала мою правоту, так что мне бояться нечего.

— Кто для вас был более предпочтителен в качестве оппонента — Деонтей Уайлдер или Бермейн Стиверн?

— Они оба — очень сильные и достойные соперники, с которыми интересно встретиться на ринге. Знаю, что Стиверн в своем крайнем поединке проиграл Уайлдеру по очкам, но его нельзя недооценивать. Что касается самого Уайлдера, то он очень много чего говорил после отмены нашего боя. Я предпочитаю словам действия. Надо выходить на ринг и показывать, чего ты стоишь на самом деле, а не болтать налево и направо о том, какой ты крутой.

— Реванш с Кличко всё еще является целью для вас?

— Я 31 раз выходил на профессиональный ринг и потерпел при этом лишь одно поражение — от Владимира Кличко. Естественно, я хочу встретиться с ним еще раз. Три года назад, когда мы дрались с ним в Москве, бой прошел для меня достаточно сложно. За это время я набрался опыта и прибавил в мастерстве. Думаю, сейчас я с ним справлюсь.



— Ходят слухи, что ваш бой со Стиверном может пройти в США...



— Мне всё равно, где драться. Безусловно, надо будет заложить какой-то временной промежуток на акклиматизацию, но в целом без разницы. Конечно, выступать в родных стенах при огромной поддержке своей публики намного приятней. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые приходят поддержать меня на мои поединки, — это действительно огромная честь для меня! Когда за тебя переживает целый зал, то ты просто не имеешь права проиграть.

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