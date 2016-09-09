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Квинси Промес снова пропустил тренировку «Спартака»

Участие лидера красно-белых в дерби с «Локомотивом» по-прежнему остается под вопросом

11 сентября в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сойдутся московские «Спартак» и «Локомотив». Столичное дерби из-за травмы рискует пропустить главный лидер и лучший бомбардир красно-белых голландский полузащитник Квинси Промес. 

По информации «Известий», 24-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку команды, проходившую на базе клуба в Тарасовке. Всё утро Промес провел в тренажерном зале, где занимался по индивидуальной программе под чутким присмотром физиотерапевтов «Спартака».

— Участие Квинси Промеса в матче с «Локомотивом» по-прежнему остается под большим вопросом, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — Голландец чувствует дискомфорт в связи с повреждением мышц задней поверхности бедра. Сегодняшнее тренировочное занятие Промес пропустил. Главный тренер команды Массимо Каррера уже всерьез прорабатывает варианты построения игры без лучшего бомбардира красно-белых.

Напомним, Квинси Промес получил травму в матче за сборную Нидерландов против команды Швеции (1:1) в рамках 1-го тура квалификационного раунда ЧМ-2018. Полузащитник начал игру в стартовом составе, но был заменен на 78-й минуте.

Вернувшись в Москву, Промес прошел тщательное медицинское обследование. В результате у футболиста был выявлен мышечный спазм правого бедра.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Квинси Промес снова пропустил тренировку «Спартака»

Участие лидера красно-белых в дерби с «Локомотивом» по-прежнему остается под вопросом

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Сергей Лисин

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