Как проходят военные учения «Кавказ-2016»

В масштабных стратегических учебных мероприятиях Минобороны задействованы 120 тыс. человек. «Известия» представляют театр условных военных действий в зрелищной фотогалерее
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ
В стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016» задействованы 120 тыс. военнослужащих Минобороны России, специалистов других федеральных министерств и ведомств. Самые масштабные этапы учений прошли на полигонах Прудбой в Волгоградской области и Опук в Крыму, а также на морских полигонах Черного и Каспийского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, которое предоставило «Известиям» зрелищные кадры с мест учений.
— Всего на разных этапах этих мероприятий последовательно в различные периоды в Южном, Центральном, Западном военных округах и на Северном флоте приняли участие более 120 тыс. военнослужащих, сотрудников федеральных министерств и ведомств, а также специалисты Центрального банка России, — сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он отметил, что одновременно на территории Южного военного округа в учении приняли участие не более 12,5 тыс. человек, что не противоречит Венскому документу.
По словам Герасимова, учения «Кавказ-2016» — это кульминация напряженной боевой учебы.
— Это сложный экзамен для командиров и начальников всех степеней, на котором проверяются все штабы и органы военного управления по руководству действиями межвидовых группировок на театрах военных действий, — подчеркнул он.
Начальник Генштаба также обратил внимание на то, что авиация, задействованная в учениях, при выполнении поставленных задач активно использовала опыт, приобретенный в Сирии.
Всего на 14 общевойсковых полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей прошли учения «Кавказ-2016». Были также проведены двусторонние бригадные тактические учения с привлечением крупных сил оперативно-тактической и армейской авиации, ПВО, ракетных войск и артиллерии, флота.
Корабельная ударная группа в ходе учений успешно выполнила стрельбы комплексом «Калибр».
Самые масштабные этапы практических учений прошли на полигонах Прудбой в Волгоградской области и Опук в Крыму (в пятницу), а также на морских полигонах Черного и Каспийского морей.
#ВИДЕО нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара войсками ЮВО на полигоне #Прудбой на СКШУ #КАВКАЗ2016 pic.twitter.com/UcgQiQnvG7— Минобороны России (@mod_russia) 9 сентября 2016 г.
Учения "Кавказ-2016"
Самые масштабные учения прошли в акваториях Черного и Каспийского морей
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ
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