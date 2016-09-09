Президент Филиппин назвал генсека ООН «еще одним дураком»

Ранее Пан Ги Мун раскритиковал политику Родриго Дутерте, сказав, что в его стране систематически нарушаются права человека
Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна дураком. Так филиппинский лидер отреагировал на критику со стороны генсека по поводу нарушения прав человека у него в стране.
«Я сказал себе — это еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне их не жаль», — цитирует слова Дутерте Yahoo News.
Ранее президент страны заявил, что Филиппины могут выйти из состава Организации Объединенных Наций в ответ на критику участившихся в ходе полицейских рейдов убийств. Глава Филиппин обвинил ООН в том, что организация не выполняет своих прямых функций по борьбе с наркотиками. Он также заявил о возможности создания альтернативной организации, куда будут приглашены Китай и другие государства.
Эти слова позже опроверг министр иностранных дел страны Перфекто Ясай.
Родриго Дутерте вступил в должность президента Филиппин около двух месяцев назад. Глава страны выступает за полномасштабную борьбу с наркоманией и наркоторговцами. С момента вступления Дутерте в должность около 2 тыс. человек погибли насильственной смертью, при этом не менее 700 из них — в полицейских операциях.
Напомним, на прошлой неделе президент Филиппин назвал своего американского коллегу Барака Обаму нецензурными словами и посоветовал ему не вмешиваться во внутренние дела его страны. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.
После этих высказываний Обама отменил запланированную встречу с лидером Филиппин на саммите.
Позже Дутерте заявил, что сожалеет о своем высказывании, и встреча между двумя лидерами все-таки состоялась.
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