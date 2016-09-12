Ирак надеется на помощь Москвы в освобождении Мосула от ИГИЛ

Армия Ирака плотно сотрудничает с Москвой в деле борьбы с терроризмом, и Багдад рассчитывает, что во время предстоящей операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ, деятельность организации запрещена в России) вооруженные силы страны продолжат получать от российских коллег разведданные о местоположении, количестве и возможностях боевиков. Об этом «Известиям» сообщили в иракском МИДе.

— Во время подготовки и проведения боевых антитеррористических действий наши войска получали необходимую информацию от Координационного центра в Багдаде, в котором работают представители Ирака, России и Ирана. Эти сведения до сих пор позволяли вести намного более эффективную борьбу с ИГИЛ, чем если бы войска действовали, опираясь лишь на собственные силы. Надеюсь, сотрудничество продолжится и во время операции по возвращению контроля над Мосулом (город считается столицей ИГИЛ в Ираке. — «Известия»), — отметил собеседник «Известий».

Он, однако, выразил сомнения, что подобная операция может начаться в ближайшее время. По словам дипломата, войскам придется зачистить город, численность населения которого составляет около полутора миллиона человек, и людей террористы почти наверняка будут использовать в качестве «живого щита». В связи с этим придется прорабатывать операцию, чтобы, по возможности, избежать жертв среди гражданского населения. Но на это может потребоваться большое количество времени. Впрочем, как отметил источник «Известий», в Багдаде рассчитывают освободить Мосул до конца года.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на командующего международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, что наступление на иракскую столицу террористов произойдет до начала октября.

— Мы готовимся к тяжелым и длительным сражениям в Мосуле. В данном случае я говорю конкретно об осаде, — сказал Таунсенд.

По его данным, в городе сконцентрированы от 3 тыс. до 4,5 тыс. боевиков. Также генерал отметил, что у иракских военных достаточно сил и подготовки, чтобы начать наступление на Мосул даже сейчас. Однако силам полиции и ополчения, которым предстоит оказывать поддержку войскам, требуется пройти дополнительную подготовку.

Впрочем, как заявил «Известиям» официальный представитель иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которое с конца июля является частью армии страны, Карим ан-Нури, США, выбирая сентябрь для наступления на Мосул, руководствуются своими политическими интересами, а не положением на поле боя.

— В лучшем случае город удастся освободить лишь к концу года. Что касается США, то у них, судя по обозначенным срокам, явно присутствуют какие-то свои политические мотивы. Это могут быть как предстоящие президентские выборы, так и возрастающее влияние Ирана в регионе или даже деятельность нашего ополчения. Как бы там ни было, бои предстоят достаточно тяжелые, но мы не хотели бы, чтобы в них вмешивались американцы, поскольку они однозначно будут вести свою игру, — заявил Карим ан-Нури.

Вместе с тем, по его словам, Россия, которая сотрудничает с иракскими властями, проявляет искренность в борьбе с террористами ИГИЛ, а разведданные, предоставляемые Багдаду Москвой, значительно облегчают борьбу с боевиками.

Ранее, 26 августа, иракские войска выбили экстремистов из города Аль-Кайяра, расположенного в 350 км к северу от Багдада и 70 км к югу от Мосула. Кроме того, армии страны удалось вернуть контроль над расположенным поблизости военным аэродромом. Как ожидается, именно его будут использовать для нанесения ударов с воздуха по боевикам ИГИЛ в Мосуле. Со взятием Аль-Кайяры для армии фактически открывается прямая дорога на столицу террористов.

Впрочем, заставляет американцев торопиться не близость цели. Такое мнение «Известиям» высказал директор Иракского центра стратегических исследований Васик аль-Хашими.

— У Барака Обамы заканчивается президентский срок, и до ухода из Белого дома он стремится урегулировать хоть какую-то из болевых точек. Мосул — одна из них. Разумеется, в его освобождении от террористов заинтересованы и иракские власти в лице премьера Хейдара аль-Абади. Но надо понимать, что речь идет об огромном городе с полуторамиллионным населением. Сопротивление армии окажут прекрасно подготовленные боевики. Войскам предстоят городские бои. Таким образом, выбить террористов из Мосула будет непросто, — подытожил эксперт.