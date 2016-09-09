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В Подмосковье неизвестные ограбили фельдъегерей

Вооруженные налетчики отобрали у сотрудников ведомства документы и табельное оружие

В пригороде подмосковного Домодедова вооруженные налетчики напали на автомобиль фельдъегерской службы. Сообщается, что добычей преступников стали перевозимые документы и табельное оружие. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нападение совершили несколько человек в пригороде Домодедова, которые под угрозой оружия забрали у сотрудников фельдъегерской службы перевозимые ими документы и четыре пистолета ПМ. Напавшие скрылись на двух машинах — «Соболь» и Ford», — цитирует слова источника агентство ТАСС.

Он отметил, что в результате нападения никто не пострадал. На месте работают представители правоохранительных органов.

Для поимки злоумышленников в Москве и области объявлен план «Перехват».

Фельдъегери — военные или правительственные курьеры, которым поручено доставлять важнейшие государственные документы, преимущественно секретные.

Напомним, накануне на северо-западе столицы произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Вооруженное нападение было совершено возле дома 2 на Вишневой улице. Грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами (55 млн рублей) и скрылись на поджидавших их автомобилях.

Инкассаторскую машину они подожгли.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В Подмосковье неизвестные ограбили фельдъегерей

Вооруженные налетчики отобрали у сотрудников ведомства документы и табельное оружие

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