В Подмосковье неизвестные ограбили фельдъегерей

В пригороде подмосковного Домодедова вооруженные налетчики напали на автомобиль фельдъегерской службы. Сообщается, что добычей преступников стали перевозимые документы и табельное оружие. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.



«Нападение совершили несколько человек в пригороде Домодедова, которые под угрозой оружия забрали у сотрудников фельдъегерской службы перевозимые ими документы и четыре пистолета ПМ. Напавшие скрылись на двух машинах — «Соболь» и Ford», — цитирует слова источника агентство ТАСС.



Он отметил, что в результате нападения никто не пострадал. На месте работают представители правоохранительных органов.



Для поимки злоумышленников в Москве и области объявлен план «Перехват».



Фельдъегери — военные или правительственные курьеры, которым поручено доставлять важнейшие государственные документы, преимущественно секретные.



Напомним, накануне на северо-западе столицы произошло вооруженное нападение на инкассаторов. Вооруженное нападение было совершено возле дома 2 на Вишневой улице. Грабители отобрали у инкассаторов сумки с деньгами (55 млн рублей) и скрылись на поджидавших их автомобилях.



Инкассаторскую машину они подожгли.