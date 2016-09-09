ЦБ не собирается менять критерии отзыва лицензий у банков

Центробанк не будет менять критерии, по которым определяется, подлежит ли банк оздоровлению или банкротству. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы не собираемся менять принципы или критерии, по которым мы принимаем решение, когда санировать банк, когда отзывать лицензии. Мы сравниваем средства, которые нужны на санацию, с теми средствами, которые нужны для того, чтобы выплатить средства застрахованным вкладчикам. Второе — это региональная, системная значимость банка. И третье — отсутствие системной вовлеченности в сомнительные операции. Эти критерии остаются, мы говорим только об изменении механизма санации», — передает слова Набиуллиной корреспондент «Известий».

Напомним, сейчас действует механизм санации банков, по которому Центробанк предоставляет проблемным банкам кредиты через Агентство по страхованию вкладов. Сам ЦБ не раз критиковал эту схему и предложил новую, которая предусматривает создание специального фонда, который будет входить в капитал санируемых банков.

С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 64 банков, за прошлый год — 93.