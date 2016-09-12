«О Крыме в нашем докладе ничего не будет»

О том, почему международные наблюдатели не будут следить за ходом голосования в Крыму, как выстраиваются отношения с новым составом ЦИК РФ и какие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по итогам прошлой парламентской кампании были выполнены, в интервью корреспонденту «Известий» Ангелине Галаниной рассказал глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ян Петерсен.



— Сколько наблюдателей будет от БДИПЧ на этих выборах? Все ли они аккредитованы?

— Порядка 300 краткосрочных наблюдателей приедут на следующей неделе, непосредственно к дню голосования. Что касается долгосрочных наблюдателей, то точная цифра — 64 человека. Они здесь находятся в течение месяца.

В день голосования наша миссия пополнится представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это примерно 100 человек. Они, конечно, не являются членами нашей миссии, но мы работаем в рамках тесного сотрудничества. Что касается статуса их аккредитации, я пока в нем не уверен, но предполагаю, что с этим проблем не возникнет — это будет гладкий процесс.

Миссия по оценке потребностей порекомендовала задействовать немного больше краткосрочных наблюдателей. Трудно сказать, сколько человек требуется, но мы убеждены: то количество, которое у нас уже есть, позволит дать действительно объективную оценку избирательному процессу и дню голосования.

— Делегации некоторых европейских стран отказались приехать для наблюдения в Россию. Как вы думаете, с чем это связано?

— Сложно оценивать, почему они не приехали, я не в курсе подтекста этих отказов. Считаю, что миссия БДИПЧ — наиболее важная по наблюдению за выборами, и конкретно наша миссия находится в России уже более месяца, мы имеем хорошую базу для того, чтобы оценивать происходящее. Я наиболее сконцентрирован на нашей работе и не думал о спекуляциях на тему того, почему другие не приехали или не смогли принять это предложение. И я должен также сказать, что наблюдение за выборами — это не только работа в день голосования. Очень важно провести оценку избирательной кампании, предвыборной агитации, избирательного законодательства, посмотреть, как освещают эти процессы СМИ. Проследить за тем, в каком контексте проходят выборы. В этом плане БДИПЧ — уникальная организация, которая занимается как наблюдением в день голосования, так и долгосрочным наблюдением, что позволяет нам дать оценку всему происходящему процессу.

— У БДИПЧ ОБСЕ огромный опыт наблюдения за российскими выборами. Конечно, подводить итоги избирательной кампании пока рано, но обозначьте в общих чертах чем она отличается от предыдущей?

— Мы работаем по разработанной методологии: сначала наблюдаем, потом оцениваем и затем даем рекомендации. К выборному процессу относимся нейтрально и не должны говорить того, что может быть расценено как вмешательство в него.



— Нарушения, которые вы раньше выявляли, в этот раз устранены?

— Не думаю, что я должен говорить о нарушениях, но могу сказать о рекомендациях, которые БДИПЧ дало в прошлый раз. В предыдущем докладе их было много. На некоторые последовала реакция со стороны ЦИК, на некоторые — нет. Приведу два примера: положительный — необходимый для прохождения в Государственную думу процент был снижен с 7 до 5. А из того, что не было выполнено, — объединение избирательного законодательства. Вы знаете, что оно само и те законы, которые связаны с ним, — огромная стопка законодательных актов. Людям, которые не имеют юридического образования, в них легко потеряться. Об этом мы говорили в прошлый раз, но ничего не изменилось, говорить будем и в следующий. С нашей стороны было много рекомендаций и, на самом деле мы еще не прошлись по всему списку, но сделаем это, когда будем работать над докладом.

— Чем ваш новый доклад будет отличаться от того, который БДИПЧ представило летом?

— Летом, по сути, доклада не было — это была миссия по оценке потребностей, которая выпускает доклад о том, нужно ли вообще проводить наблюдение на этих выборах, давались рекомендации непосредственно для нашей миссии. Также вы могли видеть, что у нас недавно вышел промежуточный отчет миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, который является фактическим документом.

— Да, я с ним ознакомилась. Там не было оценок…

— Доклад, который будет содержать оценки и рекомендации миссии, выйдет приблизительно через два месяца после выборов. То есть примерно в середине ноября 2016 года.

— Профессионально ли работают сотрудники ЦИК РФ? Соответствует ли их деятельность международным стандартам?

— Я не могу оценивать их работу, но могу сказать, что у нас выстроены очень хорошие рабочие отношения с Центральной избирательной комиссией.

— Состав ведомства недавно изменился. Изменилось ли качество его работы?

— Честно говоря, я лично не знаком с предыдущим составом, в частности с Владимиром Чуровым, так как в прошлый раз не был в составе миссии. Для нас важно, что отношения с этим составом прекрасные и все члены ЦИК сейчас очень помогают работе нашей миссии.

— Какие регионы РФ представляют наибольший интерес для международных наблюдателей? С чем это связано?

— Все регионы, вся Россия. Те долгосрочные наблюдатели, которые были распределены по стране, должны наблюдать за всей вашей территорией. Но так как ОБСЕ работает, основываясь на консенсусе всех стран — членов ОБСЕ, Крым не является частью нашего наблюдения.

— А результаты выборов в Крыму признаете?

— О полуострове в нашем докладе ничего не будет.

— Будет ли работать миссия на Северном Кавказе?

— Да, Северный Кавказ входит в зону наших интересов, но Россия настолько большая, что охватить все территории всего 32 командами невозможно чисто физически. Однако это не значит, что если у нас нет наблюдателей в регионе, мы не следим за тем, что там происходит. И для меня как для гражданина северной страны интересен Кольский полуостров, но он, к сожалению, не охвачен нашими наблюдателями просто потому, что Россия — ну очень большая.