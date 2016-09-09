«Библиотеку Бессмертного полка» показали на Московской книжной ярмарке

Книжный проект «Библиотека Бессмертного полка» презентован на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Цель проекта, стартующего уже в сентябре, — увековечить судьбы героев войны в серии публицистических, исторических и художественных книг.

— «Бессмертный полк России» собрал на своем сайте тысячи историй, переданных участниками войны своим детям и внукам. И теперь благодаря книжному проекту «Библиотека Бессмертного полка» они будут изданы и станут доступны многим читателям, стремящимся знать правду о событиях Великой Отечественной. Эти истории непридуманные, их влияние трудно переоценить», — заявил на презентации сопредседатель общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов.

Фото предоставлено Издательской группой ЭКСМО-АСТ

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– «Наша журналистская семья, газета «Известия», пережила военное время. Наши журналисты, представители мирной профессии, стали военными корреспондентами, наблюдали за ключевыми событиями военных лет собственными глазами, участвуя в них и сохраняя историческую правду. Я надеюсь, их подвиг найдет отражение в книгах проекта «Библиотека Бессмертного полка», — сказал председатель исторического клуба Российской прессы, обозреватель газеты «Известия» Станислав Сергеев.

Книжный проект «Библиотека Бессмертного полка», посвященный реальным историям героев Великой Отечественной войны, стартовал в издательстве «АСТ». Это совместный проект компании и общественного движения «Бессмертный полк». Первые пять книг будут выпущены до конца 2016 года тиражом 50 тыс. экземпляров.

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.