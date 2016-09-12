Руководство ПКР подаст в отставку ради допуска к Паралимпиаде-2018

7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международного комитета, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.



Приостановление членства ПКР в международной системе означает, что наши спортсмены не имеют права выступать не только на Паралимпиаде-2016 в Рио, но и на следующих Играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.



Об этом «Известиям» рассказали в Международном паралимпийском комитете. Пресс-секретарь организации Крейг Спенс назвал главный критерий для восстановления членства ПКР, что может амнистировать российских спортсменов.



— Решение МПК было не по отдельным атлетам, которые обманули систему, — заявил «Известиям» Спенс. — Речь шла именно о том, что государство спонсирует допинг-программу. Поэтому для того, чтобы вернуться в Паралимпийские игры, необходимо не сменить всех членов сборной, а прекратить финансирование допинг-программы. В настоящее время МПК продолжает разрабатывать критерии для возвращения ПКР в международную систему. Надеемся, что работа будет закончена к окончанию Паралимпийских игр-2016 в Рио. Как только ПКР выполнит все наши условия в полном объеме, его членство будет восстановлено. Если это произойдет до Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, у российской сборной будет шанс принять участие в зимних Играх. Если же ПКР, получив данные от МПК, оставит их без внимания, то российские спортсмены пропустят следующие Игры.



В Паралимпийском комитете России ждут более вразумительных разъяснений от Международного паралимпийского комитета по поводу восстановления членства в организации. Вице-президент ПКР, депутат Госдумы РФ Олег Смолин заявил «Известиям», что руководство комитета готово даже подать в отставку ради того, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в Паралимпиаде-2018.



— Если бы нам поставили условие, при котором российских атлетов допустили бы до Игр в Пхенчхане в 2018 году только в случае ухода всего руководства ПКР, то уверяю, мы бы приняли это условие и добровольно ушли бы в отставку, — признался «Известиям» Смолин. — Даже несмотря на то, что в сложившейся ситуации и в связи с недоказанной виной это является абсурдом. Мы ждем письма от МПК, в котором будет изложена какая-то адекватная, вразумительная позиция. Нам непонятен критерий, который озвучивает организация сегодня, — прекратить государственное финансирование допинг-программ. Мы этим никогда не занимались.



Также Смолин уверен, что обвинения со стороны МПК являются необоснованными и назвал отстранение российских спортсменов от Паралимпиады «недобросовестным устранением конкурентов».



— Требование прекратить якобы существующее государственное финансирование допинг-программ — это совершенно точно требование не к ПКР, — продолжил вице-президент организации. — Во-первых, факт финансирования российским государством допинг-программ никем не доказан. В этом нас обвиняет Григорий Родченков, заявляющий, что он сам в этом участвовал. Но если бы он действительно участвовал в подобном, то сейчас находился бы в тюрьме. Во-вторых, Паралимпийский комитет России не только никогда не участвовал ни в каких допинг-программах, но и вообще ничего не знал про подобное финансирование. Наоборот, я неоднократно слышал заявления президента ПКР Владимира Лукина, который говорил, что для нас честь дороже результата. После скандала с мельдонием позиция Лукина и всей организации была такая: лучше отказаться от участия в соревнованиях, если есть хотя бы малейшие подозрения, что мельдоний из крови спортсмена полностью не выведен. И вообще в нормальных странах сначала идет расследование, а потом приговор. А нам сначала вынесли приговор, а теперь говорят, что когда-нибудь, может быть, они будут продолжать расследование. То, как это организовано сейчас, — просто недобросовестное устранение конкурентов. Уверен — шансы на то, что ситуация в итоге разрешится в нашу пользу, есть.



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