Силовики задержали начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД РФ

Сотрудники ФСБ России задержали врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. По данным источников, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Захарченко был задержан еще накануне, однако известно об этом стало только сейчас. В машине у врио начальника управления «Т» нашли крупную сумму денег, а в пятницу ФСБ провела обыск в его квартире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным другого источника, в главке тоже прошли следственные действия, но не уточнил, что именно вменяют Захарченко. Возможно, его задержали по старому делу.

Официального подтверждения этой информации не поступало.