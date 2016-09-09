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Силовики задержали начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД РФ

Он руководит отделом «Т» антикоррупционного главка

Сотрудники ФСБ России задержали врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. По данным источников, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Захарченко был задержан еще накануне, однако известно об этом стало только сейчас. В машине у врио начальника управления «Т» нашли крупную сумму денег, а в пятницу ФСБ провела обыск в его квартире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным другого источника, в главке тоже прошли следственные действия, но не уточнил, что именно вменяют Захарченко. Возможно, его задержали по старому делу.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Силовики задержали начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД РФ

Он руководит отделом «Т» антикоррупционного главка

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