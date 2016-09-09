Прокуратура обвинила РЖД в сливе отходов в водоем в Подмосковье

Восточная транспортная прокуратура Московской области провела проверку и выяснила, что ОАО «РЖД» загрязнила не менее двух гектаров земли в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, включая водоем, куда сливаются нефтепродукты. Ущерб, причиненный компанией, оценивается более чем в 27 млрд рублей.

«Установлено, что в полосе отвода железнодорожной станции Орехово-Зуево Московской железной дороги ОАО «РЖД» предприятиями железнодорожного транспорта загрязнена территория не менее двух гектаров, включающая в себя водоем (территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов)», — уточняет пресс-служба ведомства.

По данным прокуроров, размер вреда, который РЖД причинила водному объекту, превысил 27 млрд рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в Восточный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды»).

«В настоящее время Восточной транспортной прокуратурой решается вопрос о предъявлении ОАО «РЖД» искового заявления о понуждении к возмещению вреда окружающей среде и устранению последствий загрязнения указанной территории», — резюмируется в сообщении ведомства.