Железнодорожный мост рухнул в Саратовской области

Восемь вагонов с зерном опрокинулись в реку в Саратовской области в результате обрушения железнодорожного моста. Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС.

ЧП произошло на станции Жерновка в 16.45 по местному времени. К задержке поездов оно не привело.



«Грузовой состав из 16 вагонов с зерном двигался из города Петровска в Аткарск. Восемь вагонов сошли с рельсов, три вагона упали в речку Березовка», — сообщил «Интерфаксу» представитель МЧС.

Причина обрушения моста пока неизвестна.