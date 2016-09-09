СКР по Татарстану проводит проверку по факту смерти школьника на уроке

Скорая помощь прибыла на место трагедии за считаные минуты, однако спасти подростка не удалось
Следственное управление СКР по Республике Татарстан проводит доследственную проверку по факту смерти школьника 2001 года рождения во время урока русского языка в поселке Алексеевское. Подросток потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
15-летнему юноше стало плохо на уроке русского языка в пятницу в Алексеевской средней общеобразовательной школе.
По данным минздрава Татарстана, в школу вызвали скорую помощь, которая приехала в образовательное учреждение через две минуты.
У подростка констатировали клиническую смерть. Для спасения жизни ребенка медики незамедлительно приступили к реанимационным действиям, которые они продолжили в карете скорой помощи, а затем — и в приемном покое ЦРБ Алексеевского района. Однако спасти школьника не удалось.
Одноклассники школьника рассказали, что погибший любил заниматься спортом: играл в футбол, участвовал в велогонках, был здоровым и общительным человеком, пишет сайт «Комсомольской правды». Внезапная смерть подростка, по словам ребят, для всех стала шоком.
В Следственном комитете по региону сообщили, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.