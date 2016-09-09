Паралимпийцы Европы выразили поддержку отстраненным спортсменам из РФ

Члены паралимпийских сборных по стрельбе из лука из ФРГ, Франции, Польши и Латвии выразили поддержку паралимпийцам из России, которые не была допущены на Игры в Рио-де-Жанейро, сообщил российский паралучник Антон Зяпаев.



«Спортсмены из паралимпийских сборных Германии, Латвии, Польши, Франции выразили нам поддержку. Они солидарны с нами и также расстроены из-за нашего отсутствия на Играх», — сказал Зяпаев «Р-Спорту».



Напомним, что глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России.



ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но 23 августа он ее отклонил. Поэтому в Подмосковье 8–9 сентября проходят соревнования для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев.

