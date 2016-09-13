Армия обзаведется мобильными полевыми банями

В ходе масштабных военных учений «Кавказ-2016» успешно прошла испытания модель новых мобильных полевых бань для нужд военных, рассказал «Известиям» источник в Министерстве обороны, принимавший участие в тестах. Предполагается, что автономный помывочный модуль начнет поставляться в российские военные части в 2017 году. Характеристики современной передвижной бани были высоко оценены экспертами и военнослужащими, отметил собеседник.



Передвигаться мобильная баня МБ-32 будет на автомобильном прицепе военного «КамАЗа». Разработкой новой армейской техники занимался ОАО «Вяземский машиностроительный завод». В планах — ежегодно производить по 50–60 экземпляров, рассказал источник. При проектировке мобильной бани особое внимание было уделено ее автономности и комфортабельности. Согласно заявленным мощностям, при среднем времени помывки в 15 минут, в час баня способна пропустить до 32 человек.

— Вопросы чистоты и порядка в Российской армии никогда не были обделены вниманием руководства. Однако применение современных технологий и новых подходов в производстве технических средств для нужд личного состава позволило на порядок повысить уровень обеспечения военнослужащих, сделать несение службы даже в труднодоступных районах комфортным и приятным, — рассказал источник.



Встроенные раздельные емкости для горячей и холодной воды обеспечивают запас воды в 3 куб. м. Автономность работы в любых условиях обеспечивают дизельные генераторы и идущие в комплекте выносные насосы. Технические характеристики новых мобильных бань предполагают исправную работу техники в температурном диапазоне от –40 до +50 градусов Цельсия, что делает возможной работу МБ-32 практически в любой точке мира — от отдаленных территорий Крайнего Севера до тропиков.

Одновременно баня обеспечивает помывку до восьми человек. Площадь развертывания с учетом палаток для чистого и грязного белья и иных составляющих — более 160 кв. м, а время приведения в полную готовность — не более часа, рассказал собеседник «Известий».

По его словам, высокий уровень мобильности достигается благодаря широкому выбору средств для транспортировки (автомобильный и железнодорожный транспорт) и тому, что баня состоит из одной транспортной единицы, а пневмокаркасные палатки равзорачиваются с помощью компрессора низкого давления. Он также отметил высокий уровень комфорта, достигаемый полным циклом помывки внутри теплоизолированного, отапливаемого помещения, упорядоченным хранением личных вещей и высотой фургона более чем 2 м в центральной части, что позволяет военнослужащим комфортно перемещаться во всех отделениях.

Кроме того, передвижная баня будет эффективно использовать ресурсы благодаря вторичным источникам энергии, рассказал он, что делает ее использование крайне экономичным.

— Будет использоваться, например, тепло для подогрева воздуха от дизельной электростанции и тепло для подогрева воздуха от отходящих газов дизельного подогревателя, — пояснил источник. — А для экономии воды применяются душевые лейки с порционными дозаторами воды.

Раньше для обеспечения чистоты личного состава на выездных мероприятиях применялись палаточные бани. Эксперт в области систем противовоздушной обороны и ПРО Михаил Ходаренок рассказал «Известиям», что они были достаточны примитивны и вряд ли смогут сравниться по удобству с пополнением в рядах технических средств Российской армии. По словам эксперта, раньше к обеспечению комфорта личного состава у армейского руководства был иной подход.

— В банях-палатках даже было некое подобие парилки. То есть такой вариант обеспечения войск существовал и раньше. Но системного подхода к этому не было. Бывало, что при нахождении на полигонах для подобных процедур не было необходимых условий месяцами, — рассказал Михаил Ходаренок.

Новую модель эксперт называет очень правильным шагом и в сторону технической составляющей, и в сторону отношения к военнослужащим.

— Это очень современный подход обеспечения удобства личного состава в полевых условиях, — считает он. — Раньше в армии мало думали о людях — как-нибудь перебьются и всё. А сейчас предпринимаются значительные усилия по многим векторам работы, например по созданию командных пунктов со всеми необходимыми сантехническими подразделениями и комнатами отдыха. Это очень правильный путь и правильное отношение к человеку.