Долгов прокомментировал назначение Кузнецовой на пост омбудсмена

Уполномоченный МИД РФ по правам человека заявил, что лично с новым уполномоченным по правам детей не знаком, но надеется, что в ближайшее время познакомится
Уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов прокомментировал назначение Анны Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
«Анна Кузнецова, которая была назначена президентом на этот пост, обладает солидным опытом. Я лично, к сожалению, пока с ней не знаком, но слышал о ее деятельности, которая вызывает несомненное уважение», — цитирует слова Долгова агентство «РИА Новости».
Он выразил надежду, что практика взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и института уполномоченного при президенте по правам детей будет только развиваться и углубляться после назначения нового омбудсмена.
«Со своей стороны и я как уполномоченный к этому открыт и МИД РФ, конечно, открыт к такому взаимодействию», — подчеркнул Долгов.
Долгов также надеется, что в ближайшем будущем лично познакомится с Кузнецовой. «Надеюсь, что такая встреча состоится, когда это позволят обстоятельства и график Анны Кузнецовой, обилие тем будет способствовать установлению этих контактов», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что у МИДа и института уполномоченного накоплен огромный опыт взаимодействия по вопросом защиты прав российских детей за рубежом и это, по словам Долгова, многоаспектная проблема.
«К сожалению, наша основная головная боль и основной массив проблем связан с американским направлением, потому что американские власти по-прежнему не идут на адекватное взаимодействие», — сказал Долгов, добавив, что сотрудничество с институтом уполномоченного остается очень востребованным и очень актуальным.
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