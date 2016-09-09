Долгов прокомментировал назначение Кузнецовой на пост омбудсмена

Уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов прокомментировал назначение Анны Кузнецовой на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

«Анна Кузнецова, которая была назначена президентом на этот пост, обладает солидным опытом. Я лично, к сожалению, пока с ней не знаком, но слышал о ее деятельности, которая вызывает несомненное уважение», — цитирует слова Долгова агентство «РИА Новости».

Он выразил надежду, что практика взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и института уполномоченного при президенте по правам детей будет только развиваться и углубляться после назначения нового омбудсмена.



«Со своей стороны и я как уполномоченный к этому открыт и МИД РФ, конечно, открыт к такому взаимодействию», — подчеркнул Долгов.

Долгов также надеется, что в ближайшем будущем лично познакомится с Кузнецовой. «Надеюсь, что такая встреча состоится, когда это позволят обстоятельства и график Анны Кузнецовой, обилие тем будет способствовать установлению этих контактов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что у МИДа и института уполномоченного накоплен огромный опыт взаимодействия по вопросом защиты прав российских детей за рубежом и это, по словам Долгова, многоаспектная проблема.



«К сожалению, наша основная головная боль и основной массив проблем связан с американским направлением, потому что американские власти по-прежнему не идут на адекватное взаимодействие», — сказал Долгов, добавив, что сотрудничество с институтом уполномоченного остается очень востребованным и очень актуальным.