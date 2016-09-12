Рост цен на уголь может решить проблемы «Мечела»

Значительный рост цен на коксующийся уголь наряду с другими факторами позволил «Мечелу» выйти в прибыль по итогам первого полугодия впервые с 2012 года. На фоне роста стоимости угля капитализация компании с начала августа выросла почти на 80% и по состоянию на 9 сентября составляла около 46,5 млрд рублей. По мнению аналитиков, рост цен на уголь с учетом высокой долговой нагрузки «Мечела» — благо для компании и позволит ему обслуживать свой долг, на который сейчас идет почти вся прибыль. Кроме того, эксперты отмечают, что в этой ситуации также может выиграть Газпромбанк, который является одним из основных кредиторов «Мечела» и недавно приобрел долю в Эльгинском месторождении компании.

По данным Bloomberg, с 5 сентября цены на твердый коксующийся уголь выросли на 30%. За последний месяц стоимость премиальных марок угля на базе FOB в Австралии выросла на 80% — до более $180 за тонну к концу прошлой недели.

По мнению отраслевых экспертов, значительный рост цен на уголь связан с сокращением добычи в Китае из-за закрытия шахт в ходе реализации политики по снижению избыточных мощностей, а также наводнения в добывающих регионах. Кроме того, в 2015–2016 годах крайне низкий уровень цен на уголь вынудил компании во всём мире сокращать производство. Также важным драйвером роста стало восстановление с начала года цен на металлопрокат, который потянул за собой спрос на руду, а затем и на уголь. Сейчас рост цен на коксующийся уголь в мире поддерживает капитализацию российских угледобывающих компаний.

Лучше других на ситуацию отреагировали акции «Мечела». По словам директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, с 26 августа котировки американских депозитарных расписок (ADR) компании «Мечел» на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на 70%. При этом бумаги других металлургов РФ такой положительной динамики не продемонстрировали, а некоторые даже столкнулись со снижением котировок. Кроме «Мечела», рост продемонстрировали только акции «Распадской», но их динамика более скромная — плюс 17% за аналогичный период.

— Наибольшую выгоду от роста цен на коксующийся уголь могут ощутить «Мечел» и «Распадская». «Северсталь» и «Евраз» получат преимущества в меньшей степени, так как удорожание угля снизит маржу их сталелитейного бизнеса, который доминирует в структуре доходов. На этом фоне акции «Мечела» и «Распадской» раллируют не первый день, подорожав в рублях с начала года на 44 и 60% соответственно, — сообщил аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин.

В свете последних котировок на уголь для коксования соглашение о приобретении Газпромбанком доли в Эльгинском месторождении угля в Якутии выглядит как удачная стратегическая сделка, считает Максим Худалов. «Рост цен на уголь с учетом высокой долговой нагрузки «Мечела» — благо для компании и позволит ему обслуживать свой долг, на который сейчас идет почти вся прибыль компании», — отметил Игорь Нуждин.

По подсчетам эксперта-аналитика «Финама» Алексея Калачев, акции «Евраза» на бирже в Лондоне (LSE) тоже подорожали за неделю на 11%. «Акции самих угольных компаний, как правило, не слишком ликвидны на бирже. Это не помешало, а скорее даже помогло котировкам компаний взлететь на росте угольных цен. Наилучшую динамику за неделю показала «Распадская», подорожавшая на четверть. Наибольший взлет с начала месяца продемонстрировали акции «Мечела», практически за неделю они подорожали на треть. Остальная металлургия была на рынке стабильной, однако с начала года она тоже демонстрировала бурный рост», — рассказал аналитик «Финама».

Эксперты осторожно относятся к прогнозам относительно цены на коксующийся уголь. При этом аналитики не ожидают появления новых проектов по добыче угля, а также отмечают, что уровень цен в $180 за тонну коксующегося угля выглядит завышено, и более реалистичная цифра на конец года — $110–140.

Контрактная цена на III квартал 2016 года (июль-сентябрь) на премиум-бренд коксующегося угля (бенчмарк) на базисе FOB Австралия составляет $92,5 за тонну. По информации источника «Известий» в угольной отрасли, еще неделю назад австралийские угольщики и японские металлурги обсуждали цену на IV квартал на уровне выше $140. «Учитывая возрастающую динамику спотовых цен, скорее всего, квартальный бенчмарк будет существенно выше $140, но даже если будет зафиксировано $140 — это уже плюс почти $50 к предыдущему кварталу, что будет очень серьезной заявкой для всего рынка», — отмечает источник.

— Мы считаем подобный рост цен на уголь спекулятивным и ожидаем снижения цен, однако до уровней выше 2015–2016 годов. Вполне вероятно, что текущие высокие цены на уголь сохранятся в течение одного-двух месяцев, затем мы ожидаем их снижения примерно до уровня $110 за тонну за счет роста предложения в ответ на высокие цены, завершения процесса создания запасов у потребителей и возможного снижения производства стали в конце года, — сообщил «Известиям» представитель «Северстали».

По словам Максима Худалова, уровень в $180 за тонну без дальнейшего роста стальных котировок выглядит завышено. Более реалистичная цифра на конец года — $130–140, считает он.

Относительно старта новых проектов в угольной отрасли аналитики настроены скептически. «Запуск новых проектов требует уверенности в том, что цены на коксующийся уголь будут расти, а в условиях перепроизводства таких перспектив нет (скорее цены не будут падать), поэтому мы не думаем, что появится что-то масштабное. Проекта «Мечела» в Якутии вполне достаточно», — считает Игорь Нуждин. С ним согласен и Максим Худалов, добавивший, что сложившийся дефицит на рынке угля может быть полезным для Эльгинского проекта «Мечела» и Газпромбанка и для якутских проектов компании «Колмар».

В 2011 году цена на коксующийся уголь составляла более $300 за тонну, но к 2015 году она упала до менее $75 из-за мирового перепроизводства и снижения выплавки стали в Китае. Около 85% угольных предприятий в мире стали нерентабельны. При этом ослабление рубля помогло российским производителям в самое тяжелое для отрасли время сохранить производство безубыточным.

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